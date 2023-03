Floyd Mayweather predice nocaut de Gervonta Davis sobre Ryan García: “No se despertará hasta el próximo año”

La esperada pelea entre Ryan García y Gervonta Davis se realizará el próximo 22 de abril en el T-Mobile Arena en Las Vegas (EE.UU.) y desde ya se especula que será una de las mejores del 2023. Tanto así que Floyd Mayweather dio su pronóstico sobre cómo terminará el combate.

En una entrevista que compartió FightHype en su canal de YouTube, Money habló del poder de Davis y predijo que Tank noqueará a García. Mayweather también destacó que el pupilo de Óscar de la Hoya no ha ganado “ningún cinturón” y que solo es un oponente más para Davis.

“Voy a mandarles a Tank en la mejor versión de toda su vida. Sé que cuando conecte a este chico, no se despertará hasta el próximo año“, aseguró Mayweather.

“Ryan no ha ganado ningún título. No hablamos de ningún cinturón real porque los interinos no cuentan. No le quitó nada a Fortuna, pero él es solo un oponente más para él”, dijo.

De acuerdo con ESPN, Gervonta Davis, favorito en las casas de apuestas, obtendrá la mayor parte de las ganancias de este combate y, en caso de que Ryan García consiga la victoria, se realizará una revancha inmediata con Golden Boy Promotions como el promotor principal.

Después de noquear a Luke Campbell en 2021, Ryan García se alejó del ring para tratar problemas de salud mental y por una cirugía de muñeca. El boxeador de 24 años regresó en 2022 con victorias sobre Emmanuel Tagoe y Javier Fortuna. Además, el pasado mes de enero se enfrentaría a Mercito Gesta en un combate de preparación, pero decidió pasarlo por alto y verse las caras de una vez con Tank. El pupilo de Óscar de la Hoya cuenta con récord inmaculado luego de 23 peleas, 19 de ellas por nocaut.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, viene de vencer a Héctor Luis García en enero y retuvo su título de peso ligero de Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El estadounidense también se mantiene invicto en el deporte y tiene marca de 28 victorias, 26 de ellas por la vía rápida.

