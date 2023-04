Cómo reducir los alérgenos en el interior

Los productos adecuados -usados de la forma correcta- pueden ayudar a prevenir los estornudos y los problemas de respiración durante la estación del polen y después.

By Catherine Roberts

Una de las formas clave de tratar las alergias estacionales -mantenerte alejado de las sustancias que las provocan- parece sencilla. Pero en la práctica, incluso cuando estás en casa, puede ser un reto importante evitar la exposición a las cosas que desencadenan tus estornudos, la respiración con dificultad y los picores.

Aun así, hay una serie de estrategias y productos que puedes usar en casa que te ayudarán. Aquí tienes algunos que puedes probar.

Usar ropa de cama antialérgica

Para protegerte de la pelusa de los animales y los ácaros del polvo (criaturas microscópicas omnipresentes que pueden provocar síntomas de alergias), los investigadores sugieren usar fundas de telas tejidas impermeables a los alérgenos en colchones, box springs y almohadas.

Las fundas no tejidas son menos duraderas y no protegen de los ácaros del polvo a largo plazo. Además, su superficie con hoyitos puede permitir que se acumulen diversos alérgenos.

Por lo tanto, antes de comprar, comprueba en las etiquetas de los productos que el tamaño de los poros del tejido (el tamaño de las aberturas en la trama) no supere los 6 micrómetros o micras, y busca palabras como “tela tejida”.

Lavar la ropa de cama con agua caliente

Lavar las sábanas y fundas de almohada semanalmente es imprescindible para reducir los alérgenos de los espacios interiores. Los investigadores han descubierto que lavar la ropa de cama con agua muy caliente (en algunos estudios, a más de 130° F) mata los ácaros del polvo. El lavado con agua caliente también reduce la pelusa de los animales.

Pero para evitar quemaduras, dos organizaciones líderes de especialistas en alergias recomiendan lavar la ropa de cama a 120° F. El agua más caliente que eso matará solo unos pocos ácaros adicionales, dice el médico Jay Portnoy, director de la división de alergia, asma e inmunología del Hospital Children’s Mercy en Kansas City, Missouri. Muchos ácaros se ahogan en el lavado de todos modos, señala, y un ciclo en una secadora caliente debería eliminar el resto.

Usa una aspiradora con filtro HEPA

Aspirar con regularidad puede ayudar a reducir los alérgenos de los interiores, pero lo mejor es usar una aspiradora con un filtro de partículas de aire de alta eficacia (HEPA, por sus siglas en inglés).

Aunque nuestras pruebas de aspiradoras han revelado que las que tienen filtros normales aspiran cantidades similares de pelusa y polvo que las que tienen filtros HEPA, en general, las que tienen filtros HEPA son mejores para evitar que las partículas pequeñas se escapen de la aspiradora y vuelvan al aire.

Si eres alérgico, dale a otra persona la tarea de aspirar. Y evita las aspiradoras sin bolsa, que pueden levantar polvo al vaciar el depósito.

Además, échale un vistazo a algunas de las aspiradoras con filtro HEPA mejor valoradas por CR.

Kenmore Pet Friendly 31140

Miele Dynamic U1 Cat & Dog

Purificar el aire

Los purificadores de aire están disponibles en dos configuraciones: modelos portátiles que se pueden trasladar de una habitación a otra y filtros de aire para toda la casa, que solo se pueden usar en hogares con calefacción y/o refrigeración por aire forzado.

Normalmente, se trata de filtros finos que se usan en lugar de los filtros normales del calentador o del aire central. También existen modelos de filtros más gruesos que pueden requerir una modificación profesional de tu sistema de calefacción y/o refrigeración.

Estos son algunos de los purificadores de aire para habitaciones mejor valorados por CR.

Blueair Blue Pure 211+

Winix 9800

Equilibrar la humedad

Mantener la humedad de tu casa entre el 30% y el 50% de forma constante minimiza el crecimiento de ácaros del polvo y moho, amantes de la humedad, dice Portnoy, lo que puede ayudar a minimizar los alérgenos de interiores.

Dado que los deshumidificadores suelen usarse solo en los sótanos (generan mucho calor), una mejor estrategia para reducir la humedad, si es necesario, es poner en marcha un aparato de aire acondicionado del tamaño correcto.

Y si tu aire es demasiado seco, considera el uso de uno de los humidificadores mejor valorados por CR.

Babymoov Hygro (+)

Honeywell HUL430B

Nota del editor: Una versión de este artículo también fue publicada en la edición de abril de 2016 de Consumer Reports on Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.