Indiana Jones and the Dial of Destiny: Sale a la luz un nuevo tráiler de la cinta | VIDEO

Tremenda sorpresa se llevó el público luego de darse a conocer un nuevo avance de la cinta ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ durante el popular evento ‘Star Wars Celebration’, producción de Lucasfilm.

Dentro del tráiler se puede echar un vistazo a la vida del Doctor Jones luego de haberse retirado de las andadas para volver a ser convocado a la acción por culpa de su ahijada, quien busca un misterioso dial. Es así como el icónico personaje se embarca en una travesía que lo enfrenta cara a cara con los últimos remanentes de ejército Nazi.

Además de mostrar las primeras imágenes de la quinta entrega de Indiana Jones, se reveló que esta llegará a las pantallas de los cines el próximo 30 de junio. No obstante, la primera proyección oficial de la película será durante el Festival de Cannes 2023, programado para el 18 de mayo de 2023.

La expectativa que rodea a esta cinta se basa en el hecho de que ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ marcará el fin del personaje interpretado por Harrison Ford, así lo confirmó el histrión durante una entrevista en 2022.

Póster oficial de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ | Foto: Cortesía

Además de esta cinta, Lucasfilm y Disney aprovecharon la audiencia de Star Wars Celebration para anunciar más novedades de la franquicia, dentro de las que destacan títulos como: “Ahsoka”, serie protagonizada por Rosario Dawson que llegará a Disney+ en agosto 2023, y “The Acolyte”, dirigida por Leslye Headland, así como la segunda temporada de “Andor”, protagonizada por el mexicano Diego Luna.

