Laura Bozzo se suma a la tendencia, ¡y se convierte en ‘Barbie’!

Luego de darse a conocer el tráiler oficial de la cinta live-action de ‘Barbie’, varios famosos se han sumado a la tendencia que ha rondado en redes sociales: mostrar su “versión” de la muñeca más famosa del mundo. Tal fue el caso de la conductora Laura Bozzo, quien dio mucho de qué hablar gracias a su transformación. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ hizo una publicación con la que se unió al trend que surgió en redes sociales de subir una fotografía usando de inspiración nuevo póster de este filme.

Dicha imagen mostró a una Laura Bozzo enfundada en un traje sastre rosa con aplicaciones de pedrería que le dieron un toque glamuroso. Además, su beauty look hizo homenaje al icónico maquillaje de ‘Barbie’: pestañas dramáticas y labios rosa chicle.

Además de mostrar su apertura a las nuevas tendencias en plataformas digitales, la famosa decidió aprovechar la atención que su publicación recibió para emitir un poderoso mensaje: “A cualquier edad puedes cumplir tus sueños y ser lo que quieras ser”, escribió para acompañar su imagen.

Este movimiento hizo que decenas de fanáticos recurrieran a la sección de comentarios para compartir su opinión. Sorpresivamente, no todo fue miel sobre hojuelas para la peruana, pues mientras unos aplaudieron su hazaña, otros la tacharon como “de mal gusto”.

“Había barbie veterinaria, barbie dentista… y ahora la barbie abuelita” y “Que triste no reconocer nuestros años y aparentar lo que ya no somos”, son algunos de los mensajes que los detractores dejaron bajo la fotografía.

No obstante, no faltaron aquellos fanáticos de ‘hueso colorado’ que se dieron a la tarea de salir a su rescate: “Aquí comentan los que se van a morir a temprana edad y no tienen madre ni abuelas solo les gusta humillar que lindos son, que la vida los trate bien!” y “Que sea Feliz!!!! a quien le importa, a muchas nos falta la seguridad que esta mujer tiene”, sentenció un usuario.

