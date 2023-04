Andrea García da a conocer la razón por la que no asistió al funeral de su padre, Andrés García

El fallecimiento del primer actor Andrés García trajo diversos escándalos. Entre ellos la ausencia de sus hijos en su funeral, ya que sólo asistió Leonardo García, el hijo de en medio y de su primer matrimonio.

Muchas celebridades se hicieron presentes, entre ellas Aracely Arámbula y Rosa Gloria Chagoyán, mejor conocida como “Lola la Trailera”, asistieron a despedirse del que fue su compañero en obras de teatro, producciones de cine y televisión.

Pero las ausencias más notables fueron las de Andrés Jr y Andrea. Al respecto, la artista rompió el silencio y en una breve entrevista reveló los verdaderos motivos que la llevaron a tomar la decisión de no presentarse.

“Desafortunadamente, yo vivo al día y si no trabajo no pago la renta y ya yo había perdido permiso para lo de la obra tres días, y si no voy a trabajar me corren, entonces no sé si pueda ir. Voy a hacer todo lo posible, pero no estoy segura de que pueda ir”

ANDREA GARCÍA