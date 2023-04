‘Canelo’ Álvarez confesó haber sufrido una parálisis facial por culpa del estrés: “Entre más fama y dinero, más problemas”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez mostró uno de sus lados más humanos al confesar que sufrió una parálisis facial por culpa del estrés en el que se ha visto envuelto tanto su vida profesional como personal. Fue durante una conversación que sostuvo hace varios días con el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández a través de Twitch en su espacio ‘El Olimpo’, donde el boxeador detalló que no todos los deportistas profesionales viven en una burbuja.

“Si tú crees que tienes problemas, uno tiene 100 más que ellos. Entre más tienes, fama, dinero, lo que sea, más problemas tienes, más responsabilidades tienes”, comentó Álvarez.

“Y está bien porque puedes hacer muchas cosas cuando eres líder, ayudar a los demás, pero no hace mucho me dio parálisis facial por el estrés, tantas cosas que traía”, complementó ‘Canelo‘, quien debe compaginar el boxeo con su vida personal y unos cuantos negocios y empresas relacionadas al suministro de bienes y servicios.

El púgil siguió desarrollando su idea y contó que las personas cercanas a él o su entorno suelen sorprenderse por la ajetreada vida que asegura llevar el tetracampeón del mundo.

“Los que trabajan conmigo se preocupan porque son mis amigos. Se preguntaban qué me había pasado, ‘pues tanto pinche estrés aquí y allá’. Y me dicen: ‘no manches, nosotros creíamos que usted no tenía preocupaciones, que no se estresaba’. No cabron*s, tengo más que ustedes porque uno tiene más responsabilidades, cuando te vale madre pues nada te preocupa”, expresó.

Álvarez y el delantero del LA Galaxy conversaron durante más de una hora sobre distintos temas de la vida y el deporte. El peleador mexicano volverá a la actividad profesional el 6 de mayo en Estadio Akron de las Chivas de Guadalajara, en Jalisco México.

Luego de ganarle a finales del 2022 al kazajo Gennady Golovkin, el tapatío tuvo que someterse a una cirugía en una de sus manos. Después del proceso de recuperación, ‘Canelo’ peleará por primera vez en este 2023 ante el británico John Ryder en la categoría peso supermediano.

