Celia Lora revela el secreto de su éxito en OnlyFans y redes sociales: “Tengo material para todo el año”

Celia Lora, es una de las modelos mexicanas más lucrativas de OnlyFans, pero a pesar de haber mucha competencia, ella tiene su propia fórmula que la ha hecho destacar.

La hija del rockero Alex Lora confirmó que parte fundamental de su trabajo es proponerle al público siempre cosas nuevas, ya que éste se aburre cuando no tienen suficiente material o colaboraciones.

“Yo soy responsable, tengo contenido ya hasta para el otro año, no necesito hacer fotos con nadie, en un día hago un chin%& de fotos”, dijo Celia Lora a la prensa.

La modelo contó también que OnlyFans le ha traído nuevas amistades, pues muchas chicas quieren hacer colaboraciones con ella, y si hay química entre ambas, accede y después se convierten en buenas amigas.

A Celia Lora no le gustan las fotos con ropa

Celia Lora confesó que no le gustan las fotografías con ropa, pues no sabe cómo posar y además le saca imperfecciones donde en realidad no las tiene.

“Hice unas apenas, pero con ropa… Y no sé posar con ropa, no sé qué hacer con ella, porque encuerada sé cómo me veo, pero la ropa me queda grande, se dobla, te paras y se te ve panza… Es chistoso, pero no sé qué hacer, no me ubico”, reveló.

Actualmente, su perfil de OnlyFans tiene un costo 3.75 dólares por un mes, y hay un paquete de suscripción para tres meses que cuesta 52.50 dólares. “A todos los que se suscriban les mandare un video sin censura gratis y automáticamente participarás para una cita romántica conmigo”, se lee en su cuenta.

