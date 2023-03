Celia Lora revela una lista de cualidades que debe tener quien aspire a ser su pareja

Celia Lora suele hablar poco de sus relaciones sentimentales, pero cuando se ha abierto al tema ha hecho fuertes confesiones y hasta ha revelado una lista de cualidades que debe tener la persona que aspire a convertirse en su pareja.

Fue durante una emisión del programa “Montse y Joe”, donde la hija de los rockeros Alex Lora y Chela Lora confesó que para sentirse atraída por alguien, no es determinante que tenga un físico perfecto o un espectacular rendimiento en la cama.

Sin embargo, para Celia Lora sí es trascendental que la persona que pretenda conquistarla tenga un buen tema de conversación y la haga reír mucho.

La modelo de OnlyFans agregó que no suele salir con personas que cuiden su físico en extremo, pues le gusta cocinarles. Otros aspectos importantes son que sus parejas tienen que oler bien, no les debe agradar el reggaetón y no deben ser celosos, ni inseguros.

Celia Lora tuvo un romance con una mujer

Durante la misma emisión, Celia Lora confesó que en algún momento de su vida tuvo un intenso amorío con otra mujer, pero no funcionó. La modelo de OnlyFans mantuvo en secreto su identidad y no dio más detalles.

En aquella ocasión, la playmate también reveló que sostuvo una relación con un hombre casado, pero tampoco quiso decir quién fue y dijo que era imposible que la esposa del sujeto se diera cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel.

“Ya lo he hecho. Fíjate que no… pero es imposible que no te des cuenta, es imposible, yo creo que se hacen pend&%$”, aseguró la hija de Alex Lora y Chela Lora.

