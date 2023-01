Celia Lora presume delante de la cámara el escote de su diminuta lencería blanca

Celia Lora sigue provocando todo tipo de reacciones dentro de las redes sociales, en donde una vez más compartió una ardiente fotografía en la que presumió sus exuberantes curvas y escote con una atrevida prenda de lencería de encajes y transparencias.

La modelo no solo ha dado de qué hablar en los proyectos que participa como lo fue en el reality ‘La Casa de los Famosos’, que según reveló recientemente, se convirtió en el peor proyecto en el que ha estado, pues a través de las redes sociales también se ha convertido en toda una experta a la hora de llamar la atención con sus atrevidos destapes.

Y así fue como una vez más la hija del líder del Tri, Alex Lora, elevó la temperatura con una de sus recientes publicaciones de Instagram, pues en ella apareció modelando con un conjunto de prendas íntimas de encaje en color blanco que gracias a sus transparencias desató una lluvia de reacciones de sus más exigentes admiradores.

Pero no fue la única ya que posando con el mismo set de prendas posó días antes pero ahora mostrando otro ángulo de belleza ahora de perfil, confirmando el éxito que posee en este tipo de publicaciones dentro de las plataformas virtuales. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Aunque la anterior imagen recibió más de 1305 mil “me gusta” confirmando que posee una belleza excepcional, otra de las imágenes mejor calificadas fue la que compartió dentro de la misma galería poco antes de finalizar el 2022 en la que terminó provocando tremendo alboroto al aparecer posando de espaldas a la cámara con otro conjunto de lencería, pero ahora en color rojo, con el que expuso sus exuberantes curvas y algunos tatuajes que adornan su piel. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Pero si algo caracteriza a la influencer mexicana son las atrevidas publicaciones que continuamente comparte a través de las plataformas virtuales en donde también aparece acompañada por otras voluptuosas modelos que, al igual que ella, disfrutan utilizar prendas que dejan muy poco a la imaginación.

Este fue el caso de su amiga Ignacia Michelson, con quien compartió en varias ocasiones las sesiones fotográficas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

También te puede interesar:

–Celia Lora dice que estar en ‘La Casa de los Famosos’ es lo peor que ha hecho en la vida

–Celia Lora y Dorismar despiden el 2022 con una acalorada colaboración posando en topless

–Celia Lora eleva la temperatura posando como conejita de Playboy mostrando su exuberante escote