Marjorie Taylor Greene pide a Trump no contratar a Laura Loomer por ser “mentalmente inestable y mentirosa”

Después de que The New York Times dio a conocer que Donald Trump estaba pensando contratar a Laura Loomer para que trabajara en su campaña de 2024, la representante Marjorie Taylor Greene advirtió al exmandatario que cometería un gran error si une a sus filas a la activista de extrema derecha.

MTG usó su red social Twitter para tachar a Loomer de “mentalmente inestable” así como de una persona “mentirosa documentada” en la que simplemente no se puede “confiar”.

Taylor Greene también trajo a flote el día que Laura Loomer la atacó por mostrar su apoyo incondicional a Kevin McCarthy para que se convirtiera en presidente de la Cámara de Representantes.

Por si fuera poco afirmó que la activista ama al “bicho raro” de Nick Fuentes, el supremacista blanco que llegó aparentemente sin previa invitación a Mar-a-Lago al lado de Ye, antes conocido como Kay West, y que cenó con Trump, lo que provocó revuelo en redes sociales.

“Nunca contrates ni hagas negocios con un mentiroso. Los mentirosos son tóxicos y venenosos para todo lo que tocan. Me aseguraré de que lo sepa”, escribió Taylor Greene sobre Loomer.

Laura Loomer is mentally unstable and a documented liar.



She can not be trusted.



She spent months lying about me and attacking me just because I supported Kevin McCarthy for Speaker and after I had refused to endorse her last election cycle.



She loves the alleged FBI… pic.twitter.com/1D78hU59Z0 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 7, 2023

Laura Loomer no fue ajena a los ataques de Marjorie Taylor Greene y la llamó “mentirosa”, además describió su comportamiento como “no muy” cristiano cómo se hace llamar.

“Contrataste al extranjero que montó la cena en Mar-a-Lago y hablaste en AFPAC donde estuviste más que feliz de abrazar a Fuentes“, le recordó Loomer a MTG.

Además, le recordó que Ye le pidió que trabajara en su campaña y rechazó la oferta porque estaba respaldando al 100 % a Trump, pero dijo que no por ello no respeta su derecho a la libertad de expresión, razón por la que la tachó de “mentirosa”.

“Tiene un ciudadano extranjero británico (Milo Yiannopoulos) que ataca abiertamente al presidente Trump todo los días trabajando para usted y viviendo en el Rome, Georgia, tengo los recibos”, le dijo.

Le recordó en el mismo mensaje que tiempo atrás le pidió que estuviera en el Congreso y que la respaldaría, pero sus intereses cambiaron cuando hizo tratos con McCarthy.

“Eres una mentirosa desleal y estás trabajando con alguien que dijo que ‘quería hacer miserable a Trump al instalarlo en Mar-a-Lago'”, le dijo al tiempo que le posteó un “video en caso de que necesites refrescar tu memoria”. .@RepMTG the only liar is YOU!



You hired the foreign National who set up the dinner at Mar a Lago, and you spoke at AFPAC where you were more than happy to embrace Fuentes.



Ye Asked me to work on his campaign, and I SAID NO because I told him I endorse Donald Trump, but I… https://t.co/OIGYPDSOck pic.twitter.com/2ejWWHVQTx— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 7, 2023

Los malos comentarios que recibió Loomer de los republicanos tras el informe de The New York Times provocaron que un funcionario de campaña de alto rango le dijera al mismo medio que la activista no sería contratada.

