Andrés García se culpó por la muerte de Vicente Fernández por este importante motivo

Desde la muerte de Andrés García, el pasado 4 de abril de 2023, los admiradores del actor han recordado algunas anécdotas de su vida, entre ellas está el motivo por el cual se sentía culpable del fallecimiento de su amigo Vicente Fernández.

El primer actor que perdió la vida a los 81 años, grabó un video donde confesó que tenía una competencia con “El Charro de Huentitán” y esto podría haber causado el incidente que lo llevó al hospital.

El galán del telenovelas y el intérprete de “Mujeres Divinas” construyeron una amistad que superó el paso de las décadas, y se mantuvo hasta que el cantante falleció el 12 de diciembre del 2021.

Andrés García y Vicente Fernández se mandaban clips

A través de un video de su canal de YouTube, Andrés García dijo que tenía una especie de competencia con Vicente Fernández, pues ambos estaban lastimados de la cadera y no podían caminar bien, así que se enviaban clips mostrando sus avances médicos.

“Creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo porque nos mandábamos videos y el andaba mal también para caminar, entonces me decía ‘mira, mira, estoy caminando y te lo voy a enseñar que bien camino ya’ y entonces el trataba de caminar, medio rengo pero caminaba más rápido que yo”, dijo el actor.

“Yo le mandaba videos aquí en la playa y decía ‘pues ahora te mando yo videos de cómo voy mejorando’, curiosamente ahora estoy empeorando, no sé porque, entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido pero en loza, (yo decía) ‘ahora voy a caminar rápido en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’”, añadió el galán de telenovelas.

“Y poco tiempo después de eso fue que según me dicen se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue, o sea que quizás el culpable no que haya sido yo, sino que la competencia que traíamos en ver quien caminaba más rápido porque andábamos lastimados de la cadera”, agregó el fallecido histrión en su momento.

