Andrés García llegó a rechazar a William Levy para caracterizarlo en su bioserie

Trascendió que previo a su muerte, el actor Andrés García trabajaba en darle forma a un proyecto de televisión referente a lo que fueron sus cerca de cinco décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Al parecer, todo indica que el dominicano le cedió los derechos del proyecto a Yolanda Garza, quien asegura haber sido su amiga desde su juventud.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión De primera mano, la productora rememoró que en su momento el veterano galán del cine mexicano rechazó al cubano William Levy como posible intérprete, pues consideraba que no reunía todos los atributos necesarios.

“Es real (no quiso a William Levy). En primer lugar, me decía ‘no te adelantes; tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo. Y que sea buen actor. Como director me voy a encargar de dirigir bien a quién vaya a hacer mi personaje'”, indicó.

Asimismo, Garza mencionó que Andrés García pensaba en tres actores distintos frente a la cámara para ir mostrando cómo evolucionó su trayectoria, pero algo que siempre le dejó en claro es que no deseaba ver a su hijo Leonardo caracterizándolo.

“No quiero involucrar a nadie de mi familia en este proyecto. No quiero problemas y no me vuelvas a decir que quieres a Leonardo García”, asegura la productora haber escuchado decir tajantemente al actor fallecido el 4 de abril.

Yolanda Garza sostiene que desde hace tiempo Andrés García ya había concluido con las narraciones sobre su vida en el cine, el teatro y la televisión, material con el cual se podrá producir una serie en la que se respetará su voluntad de realizar un casting hasta dar con el mejor intérprete.

“La historia viene desde el 2020; entonces, la idea era que él dirigiera y yo produjera. Estábamos muy animados, pero de pronto se vino la pandemia. Entonces vine y trabajamos en el paraíso de su casa, grabando los videos. Los últimos que tengo es de hace seis meses. Terminamos todo lo que tiene que ver con su vida, con lo que él quiere que se diga“, señaló.

Lo cierto es que los familiares de Andrés García probablemente terminarán por iniciar un litigio para definir a quién le corresponde su herencia y los derechos de su imagen para comercializar cualquier tipo de producto.

En este sentido, la producción de cualquier tipo de bioserie deberá aguardar a que todo se esclarezca.

