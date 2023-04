Bárbara de Regil se “autodespacha” unas papitas fritas y el vendedor se enoja

Bárbara de Regil desató la polémica una vez más, pues la influencer hizo enojar a un vendedor callejero al “autodespacharse” unas papitas fritas.

Fue por medio de su perfil oficial de Instagram, donde Bárbara compartió la anécdota, a través de un video publicado en una de sus historias, donde se puede ver que mientras caminaba por la calle en compañía de otras personas, se encontró con un carrito de papitas fritas.

Si bien la influencer fitness cuida mucho su alimentación y casi no come grasa, esta vez se dejó seducir, pero cuando se acercó a comprar, se dio cuenta de que el vendedor no se encontraba cerca, entonces decidió tomar y preparar sus papas y dejar el dinero dentro del carrito para que el dueño lo viera cuando llegara.

Dueño del puesto de papas se molestó con Bárbara de Regil

Bárbara de Regil no se limitó e incluso tomó el frasco de salsa para acompañar sus papitas fritas, pero de repente en el video se escucha que alguien dice: “Ya llegó el chavo”.

El vendedor lucía enojado, pero al reconocerla se relajó e incluso le contó que estaba boleando sus tenis y aunque él intentó bromear,la actriz no le prestó mucha atención y continuó preparándose sus papas.

Una vez que ella terminó de ponerle a su bolsa de botana todo lo que quiso, pagó y se retiró del lugar sin decir absolutamente nada más.

Te puede interesar:

–Usando enterizo negro Bárbara de Regil mueve su cuerpo al ritmo de un tema de Rosalía

–En microbikini estampado Bárbara de Regil se luce de espaldas al manejar un yate

–Bárbara de Regil revela fórmula para una relación amorosa sana y sin divorcio | VIDEO