Donald Trump ovacionado en UFC 287 junto a Kid Rock, Mike Tyson y Dana White

En un difícil contexto en el que pierde apoyos para retomar el control de la Casa Blanca y tiene un proceso judicial abierto, el ex presidente Donald Trump hizo una aparición pública en el evento UFC 287 para ser ovacionado por el público presente en el Kaseya Center de Miami.

El también empresario entró al recinto acompañado del artista Robert James Ritchie, mejor conocido como ‘Kid Rock’. Las cámaras se fueron con él desde el principio de la jornada.

Donald Trump, ex presidente de EE. UU., acompañado de Mike Tyson (d) presente en UFC 287. Foto: AFP / Getty Images

Donald Trump, ex presidente de EE. UU., presente en UFC 287. Foto: AFP / Getty Images

En primera fila frente al octágono, Donald Trump estuvo acompañado por el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, Kid Rock y la leyenda del boxeo, Mike Tyson.

El momento estelar de la noche para Trump llegó tras la pelea de peso welter, el co-estelar de la velada. Jorge Masvidal, que se retiró de las artes marciales mixtas con una derrota ante Gilbert Burns, mencionó al ex mandatario en su discurso:

“El mejor presidente en la historia del mundo está sentado allí. ¡Amo a ese hombre!”, dijo exaltado Masvidal sobre Trump, acusado de 31 cargos en Nueva York. Massive crowd at UFC Miami chants “U-S-A” after Trump greets crowd 🇺🇸



pic.twitter.com/AHGBM8lbzD— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 9, 2023

Las cámaras de la transmisión se fueron con Trump, que recibió una unánime y sonora ovación del público presente en UFC 287. Posteriormente se escuchó por espacio de un minuto el grito “USA, USA”, consigna nacionalista propia del Partido Republicano. View this post on Instagram A post shared by Miami Diario (@miamidiario)

El nombre de la UFC ha sido muy nombrado con insistencia los últimos días por la millonaria compra que hizo su empresa dueña, Endeavor, para hacer una fusión los próximos meses y convertirla en compañía de más de $21,000 millones de dólares.

