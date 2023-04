Honran a líderes comunitarios que aportan soluciones a los problemas más graves de California

Cada año, la Fundación James Irvine honra a los líderes comunitarios que han trabajado en soluciones a los problemas críticos que afectan a millones de personas en California y en todo el país.

Este año se premió a una luchadora por salarios justos para los trabajadores de los restaurantes, a un defensor de los derechos plenos de quienes salen de prisión y comienzan una nueva vida, y a un líder que ofrece soluciones innovadoras al desamparo.

Durante la videoconferencia: ¿Puede ocurrir un cambio real en las bases? Ethnic Media Services, invitó a tres de los ganadores de los Premios de Liderazgo de 2023 de la Fundación James Irvine para que compartieran sus estrategias para lograr cambios.

Momento histórico para trabajadores de restaurantes

Una de las ganadoras es Saru Jayaraman, presidenta de la organización nacional One Fair Wage, que representa a 300,000 trabajadores de restaurantes y servicios a lo largo del país y en todos los 50 estados, y también líderes de una asociación de 2,500 propietarios pequeños restaurantes, muchos de ellos inmigrantes.

“Estamos viendo un momento histórico en el que por primera vez, los trabajadores han rechazado trabajar por salarios de pobreza”, dijo.

Y observó que la industria de restaurantes ha sido uno de los sectores de más rápido crecimiento de empleados por décadas en Estados Unidos.

“Antes de la pandemia, eran 14 millones de trabajadores y absolutamente los menos pagados por generaciones, ya que se pretendía que vivieran de las propinas.

Dijo que la Asociación Nacional de Restaurantes ha luchado durante 100 años para mantener los salarios mínimos lo más bajos posible para los trabajadores que reciben propinas.

“Los salarios han sido increíblemente reprimidos y bajos, tanto en la industria de restaurantes debido al dinero, el poder y la influencia de un grupo de presión comercial llamado Asociación Nacional de Restaurantes”.

Mencionó que en enero aparecieron en la portada del New York Times con una historia que exponía cómo la Asociación Nacional de Restaurantes durante las últimas décadas ha creado un esquema de estafa en el que han cobrado a trabajadores con salarios bajos por la capacitación en seguridad alimentaria y luego usan ese dinero para cabildear contra los aumentos salariales sin que esos trabajadores lo sepan.

Pero al mismo tiempo, enfatizó que estamos viendo a millones de trabajadores con salarios bajos dejar la industria de los restaurantes, 1.2 millones; y el 60% de los que se han quedado, han pedido un salario digno además de las propinas.

Y como resultado, dijo que miles de restaurantes en todo el país han aumentado voluntariamente hasta $30 por hora en San Francisco; y algunos pagan $35 por hora más propinas porque no pueden mantener al personal o hacer que regrese de otra manera.

Y como resultado de esta gran revuelta en la industria y la agitación, han logrado avanzar proyectos de ley y medidas electorales para aumentar los salarios en 25 estados del país.

“En California tenemos dos piezas de legislación, una para aumentar el salario mínimo general que actualmente es de $15,50 a un salario digno, y el segundo proyecto de ley busca hacer que los empleadores paguen la capacitación en seguridad de los trabajadores de los restaurantes”.

Los derechos de los encarcelados

Dorsey Nunn, director de los servicios ejecutivos para los prisioneros con niños de la organización All of Us Or None, dijo que entre los problemas que enfrentan al recuperar su libertad es la discriminación en el empleo.

“Hemos demandado que los empleadores dejen de preguntar acerca de la historia criminal antes de hacer una oferta condicional de trabajo, porque de otra manera no los van a contratar”.

Una cosa que han logrado a través de campañas en varios estados es restablecer el derecho al voto para las personas en libertad condicional o que están en las cárceles de los condados.

“Lo que yo hago como una persona que estuvo en prisión, es pelear por el restablecimiento pleno de los derechos civiles de las personas anteriormente encarceladas; y hemos ganado el derecho al voto en Florida, North Carolina, Louisiana y California porque hay un movimiento de presión para que cuando las personas salgan libres puedan participar de manera real”.

Soluciones innovadoras

Chris Contreras, jefe del programa Brilliant Corners, cuyo trabajo es encontrar vivienda permanente accesible para los desamparados, dijo que California, tiene un tercio de la población entera de desamparados.

“En nuestro último conteo, más de 170,000 californianos no tenían un hogar con por lo menos 60,000 desamparados viviendo en el condado de Los Ángeles en una noche cualquiera”.

Observó que las tasas históricamente bajas de vacantes en viviendas asequibles y los excesivos alquileres en todo el estado han aumentado la afluencia de personas que se quedan sin hogar a un ritmo sin precedentes.

“Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, la renta media ha aumentado 54% desde el año 2000 mientras que el ingreso del inquilino solo ha crecido 16%”.

Hizo ver que esta disparidad ha dejado a cientos de miles de angelinos sin hogar, o severamente afectados por las rentas en riesgo de quedarse sin vivienda.

“También sabemos que la crisis de vivienda ha afectado desproporcionadamente a las comunidades de color. Los afroamericanos constituyen más del 30% de las personas sin hogar mientras que los latinos ahora comprenden el 44% de los desamparados”.

Dijo que Brilliant Corners proporciona programas de vivienda innovadoras y servicios para las personas en riesgo de desamparo o encarcelamiento.

“Nuestro enfoque es lograr que las personas accedan a viviendas y mantenerlas alojadas. Nos impulsa la creencia de que la vivienda es un derecho universal y el apoyo permanente es la solución para terminar con el desamparo”.

Precisó que operan el grupo de subsidios de vivienda flexible de Los Ángeles que es un modelo de vivienda de apoyo reconocido a nivel nacional que ayuda a miles de personas a salir del desamparo cada año.

“Nos lanzamos en 2014 como una alianza pública y privada dirigida por el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles”.

La misión detrás de los premios

Cindy Downing, oficial de programas de la James Irvine Foundation, dijo que estaban sorprendidos de la creatividad, innovación y dedicación a las comunidades, de los ganadores del premio al liderazgo.

“Nuestra misión se enfoca en construir una California en la que los trabajadores de bajos ingresos puedan tener el poder de avanzar económicamente”.

Explicó que el programa de Leadership Awards (Premios al Liderazgo) ha sido parte de la Fundación James Irvine desde 2006 y ha reconocido a más de 100 líderes de todas las regiones del estado, de varias ocupaciones y edades.

“Ellos comparten la creatividad y el ingenio para resolver problemas en una manera que va acompañada de esperanza y conectividad para servir a los trabajadores de bajos ingresos, y arrojan luz en sus caminos”.

Dijo que al hacerlo realmente motivan e inspiran a encontrar soluciones a las crisis que enfrenta el estado.