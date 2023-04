José Benavídez piensa que Canelo Álvarez “está bebiendo un poco más” y no está enfocado en el deporte

Para José Benavídez Sr. la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez está llegando a su fin. El padre y entrenador de David Benavídez piensa que el boxeador tapatío no está enfocado de lleno en su carrera boxística como lo hacía antes y que está bebiendo un poco más de lo normal.

“Ha sido muy disciplinado durante muchísimo tiempo y tiene ya un recorrido muy largo después de trabajar muy duro. Creo que ahora está bebiendo un poco más. Antes no veíamos a Canelo beber”, dijo en una entrevista con el canal de Youtube FightHub TV.

“El juega más al golf ahora y tiene su atención distribuida en tantos negocios que tiene. Creo que su atención no está del todo centrada en el boxeo. A diferencia de David que está enfocado 100% en el deporte“, agregó.

Asimismo, Benavídez Sr. dijo que ha estudiado a Canelo Álvarez muy de cerca y, a pesar de que sigue siendo el mejor boxeador libra por libra, su cuerpo no le responde igual, por lo que debe pensar en el relevo.

“He seguido de cerca a Canelo por cinco años. Lo he estudiado muy cerca. Perdió con Bivol y luego no se vio muy bien con Golovkin. Sigue siendo el mejor libra por libra y ha conseguido mucho, pero está en una posición donde su cuerpo ya no está respondiendo como antes. Creo que llegó el momento para que llegue el relevo”, declaró.

Cabe resaltar que el boxeador tapatío ha incursionado en diferentes negocios de tiendas autoservicios, bebidas alcohólicas, entre otros. Además, después de perder con Dmitry Bivol y vencer por decisión unánime a Gennady Golovkin en la trilogía, Canelo Álvarez se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda que lo mantuvo alejado del ring.

Ahora, tras 12 años de ausencia, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará México el próximo 6 de mayo para enfrentar a John Ryder y probar su mano izquierda después de la lesión. El campeón indiscutido mexicano de peso supermediano tiene marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Sigue leyendo: