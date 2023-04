Qué signos del zodiaco se deprimen más cuando sufren una ruptura amorosa

El duelo de una ruptura amorosa es diferente para las personas, mientras unos superan más rápido el dolor, otros tardan más tiempo en digerirlo y resulta que el horóscopo predice qué tanto nos deprimimos cuando somos víctimas de un desamor.

De acuerdo con la astrología, nuestro carácter zodiacal es el que sale a flote en momentos difíciles y es que nos dice cómo reaccionamos cuando el corazón es hecho pedazos.

Si eres de los que vive con más intensidad una ruptura amorosa, se deprime tanto que se esconde en una habitación oscura rodeada de recuerdos, helados y películas románticas, quizá pertenezcas a alguno de los siguientes signos del zodiaco.

Cuando se enamora prácticamente regala su corazón, así que cuando sufre una ruptura amorosa queda tan decepcionado que se deprime con mucha facilidad. Como signo de agua gobernado por la Luna es muy sensible a las emociones, así que no importa cuánto tiempo duró su relación, el dolor se sentirá igual de intenso, comentaron astrólogos a Best Life.

Libra suele reprimir sus sentimientos en una relación para no dañar a su pareja, pero una vez que rompe libera todas las emociones que se guardó durante tanto tiempo. Necesita semanas para retomar el equilibrio y es probable que se esconda mientras lidia con su depresión. La positivo de este signo es que, si bien sus depresiones son severas, cuando las supera está listo para volver a experimentar el amor.

Los astrólogos catalogan a Piscis como el soñador del Zodiaco, por tal motivo, sus relaciones las vive como si fueran un cuento de hadas. Les encanta fantasear, pero cuando la dura realidad rompe su burbuja, la caída es tan dolorosa que les cuesta trabajo levantarse.

A los Escorpio les toma mucho tiempo establecer una relación honesta y de confianza, levantan enormes muros en los que detrás esconde su corazón sensible y apasionado. Cuando una pareja logra saltar ese obstáculo, este signo se entrega de cuerpo y alma. Si llegan a traicionarlo, convierte su depresión en una venganza despiadada digna de cuentos de terror.

