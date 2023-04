Tiroteo en centro comercial de Delaware dejó tres personas heridas

La Policía Estatal de Delaware informó que tres personas resultaron heridas en un tiroteo que se registró en un centro comercial en las afueras de Wilmington el sábado por la noche.

Aproximadamente a las 6:43 pm, la policía estatal de Delaware fue enviada al Christiana Mall por un tiroteo reportado en la entrada del patio de comidas, donde ubicaron a tres víctimas con heridas de bala, según un comunicado de las autoridades.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona y se encuentran en condición estable. Otras cinco personas que sufrieron varias lesiones no relacionadas con disparos durante el incidente también fueron transportados a hospitales del área para recibir tratamiento médico.

Las autoridades no han confirmado cuántos sospechosos están involucrados en el hecho.

“Los investigadores están trabajando activamente para identificar a los sospechosos”, señaló la policía.

De acuerdo con información preliminar, el incidente fue el resultado de un altercado entre varios sospechosos y al menos una de las víctimas.

Esta sigue siendo una investigación activa y en curso.

DSP can confirm that the suspect is not in custody at this time. — Delaware State Police (@DEStatePolice) April 9, 2023

El Christiana Mall fue registrado y despejado por la policía para asegurarse de que no existiera otra amenaza para la seguridad pública.

“Nos gustaría agradecer a los muchos oficiales de numerosas agencias, incluidos la policía, los bomberos y el EMS, que respondieron para ayudar en esta respuesta coordinada”, dijo la policía de Delaware.

La policía también informó que el 10 de abril de 2023, de 10:00 am a 8:00 pm, estarán en el Christiana Mall para ayudar al personal del centro comercial mientras devuelven objetos perdidos durante el incidente.

Cualquier persona que desee reclamar una propiedad debe ir a la tienda vacía al lado de la tienda de Apple, indicó el departamento de policía en Twitter. On April 10, 2023, from 10 a.m. to 8 p.m., the Delaware State Police will be at the Christiana Mall to assist mall staff while they return lost property from the most recent incident. Anyone wanting to reclaim property should go to the vacant storefront next to the Apple store. pic.twitter.com/ry3k0k08jR— Delaware State Police (@DEStatePolice) April 9, 2023

La Unidad de Investigación Criminal de la Tropa 2 de la Policía Estatal de Delaware está investigando el incidente.

Los detectives solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con el detective H. Carroll llamando al 302-365-8467. También se puede proporcionar información enviando un mensaje privado de Facebook a la Policía Estatal de Delaware o comunicándose con Crime Stoppers de Delaware al 1-800-847-3333.

