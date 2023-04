L-Gante celebró su cumpleaños con toro mecánico, trompetas y mucha diversión

El rapero argentino Elián Ángel Valenzuela​, mejor conocido como L-Gante, celebró su cumpleaños 23 con una inmensa fiesta en una de sus propiedades, junto a familiares y amigos.

En la fiesta del artista se divirtieron con mucha cumbia y un toro mecánico. Además, que L-Gante se fotografió con todos los invitados, según la revista Teleshow.

El color que predominó en la fiesta fue el blanco y negro, además de imágenes del rapero de Cumbia 420 y el logo de Maflia. Además, hubo un pastel de dos pisos, shows musicales, inflables, tiendas de glitter para maquillar a los invitados, y un candy bar.

Días atrás, L-Gante anunció que comenzaría un tratamiento de brackets en sus dientes para corregirlos y verse más atractivo antes sus fans. Esto habría sido una solicitud de Wanda Nara, con quien estaba muy de cerca, pero la relación no prosperó y ella volvió con su esposo, Mauro Icardi.

El cantante compartió en sus historias distintas imágenes del festejo, que también tuvo hasta un robot, máquinas de humo, juegos de luces y bebidas y comidas.

