“La Opinión Hoy”: Requisitos para obtener beneficios migratorios en EE.UU.

Diferentes organizaciones civiles como “Al otro lado” y el American Immigration Council están guiando a las personas para obtener el beneficio migratorio que les permitiría el ingreso a los Estados Unidos y solicitar formalmente el asilo, tras la decisión de un tribunal del caso “Al Otro Lado v. Mayorkas”.

Recordemos que una política Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que incluían tácticas como mentiras, intimidación, cohesión, abuso verbal, fuerza física, amenazas de separación de familias demoras, impidieron que solicitantes de asilo hicieran sus peticiones formales en los Estados Unidos entre 2016 y 2017.

Esto es lo que comúnmente se le conoce como “Transit Ban” o “Prohibición de Tránsito”, es decir, obligar a los inmigrantes a solicitar asilo en los países por donde cruzan, antes de hacerlo en EE.UU.

En este caso, la mayoría de las personas eran obligadas a esperar en México o a que solicitaran asilo en ese país.

En 2018, el gobierno del presidente Donald Trump se formalizó dicha política, bajo la cual CBP evitaba que los solicitantes de asilo aplicaran por el proceso, justificando una falta de capacidad para inspeccionarlos y procesarlos, por lo que los obligaban a anotarse en una lista, pero algunas personas fueron deportadas.

Los requisitos iniciales para ser aceptados en el programa son:

Si la persona viajó a la frontera de EE.UU./México antes del 16 de julio de 2019 solicitando asilo.

Si el inmigrante anotó o trató de anotar su nombre en una lista de espera de asilo, o intentó y no pudo ingresar a los Estados Unidos en un puerto de entrada.

Si la persona fue deportada de los Estados Unidos.

No aplica para mexicanos.

Próximos estrenos de la saga “Star Wars”

“Han anunciado tres nuevas películas de Star Wars que estarán dirigidas por James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy“, detalló Rafael Cores, quien estuvo presente en la “Star Wars Celebration Europe”.

Cores alegó que no dieron mayores detalles, solo que el primero de los flims estará ambienta 25 mil años antes de la historia de Star Wars que todos conocemos.

En este famoso evento, que reunió más de 30 mil personas, se estrenó el nuevo tráiler de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, que llegará a los cines el 30 de junio.

Seguir leyendo: