Revelan cuál es el virus más común en las Mac y cómo afecta a los usuarios

Recientemente, la firma de ciberseguridad Malwarebytes publicó un informe que reveló que el virus más común detectado en las Mac de Apple es OSX.Genio. Este virus es un adware, es decir, un software publicitario no deseado que se instala en el equipo sin el consentimiento del usuario y que muestra anuncios no solicitados. Sin embargo, en determinadas circunstancias, este adware puede actuar como un malware y robar información personal de los usuarios.

OSX.Genio se propaga principalmente a través de descargas de software pirata, especialmente de aplicaciones que no se encuentran en las tiendas oficiales. Una vez que se instala en el equipo, el adware muestra anuncios en el navegador web y puede redirigir al usuario a páginas web no deseadas. Además, puede recopilar información sobre los hábitos de navegación del usuario y enviarla a servidores remotos para su análisis.

En algunos casos, OSX.Genio puede actuar como un malware y robar información personal del usuario, como contraseñas, historial de navegación, información bancaria y datos de tarjetas de crédito. También puede instalar otras aplicaciones no deseadas y realizar cambios en la configuración del sistema.

Para evitar la infección por OSX.Genio, se recomienda tomar medidas preventivas, como evitar descargar software de fuentes no confiables y mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. También es importante utilizar un software antivirus y antimalware confiable y que cuente con las últimas bases de datos de virus disponibles.

De igual manera, los expertos recomiendan realizar escaneos periódicos del sistema para detectar y eliminar posibles amenazas. Si bien esto no garantiza que un equipo no se vea afectado por uno de estos virus, sí permite que el robo de información, en caso de llegar a ocurrir, no sea de gran importancia.

Cómo pasa desapercibido

Es importante destacar que una de las características de OSX.Genio es su capacidad para pasar desapercibido en los sistemas, ya que tiene la capacidad de imitar archivos del sistema operativo. Esto hace que los antivirus puedan detectarlo como parte del propio sistema operativo, lo que dificulta su detección y eliminación.

El virus se camufla en los archivos del sistema de macOS, lo que hace que sea difícil para los usuarios identificarlo como una amenaza. Además, la capacidad de OSX.Genio de modificar archivos del sistema también lo hace resistente a los esfuerzos de eliminación.

Sigue leyendo:

– Screen hacking: el nuevo método para robar tu información bancaria sin que te des cuenta

– T-Mobile alertó que un hacker logró acceder a la información personal de 37 millones de clientes

– 3 mecanismos para saber si alguien ha hackeado tu teléfono Android