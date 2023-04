El cortometraje “Strange way of life”, de Pedro Almodóvar, se estrenará en el Festival de Cannes

El director español Pedro Almodóvar presentará su más reciente trabajo “Strange way of life” (“Extraña forma de vida”) en el Festival de Cine de Cannes, dentro de la Selección Oficial. El cortometraje es el segundo del realizador en idioma inglés, y lleva en los roles protagónicos a Ethan Hawke y Pedro Pascal.

“Strange way of life” es un western en el que Hawke y Pascal interpretan a dos hombres que se reencuentran 25 años después de haber trabajado como pistoleros a sueldo. Pero uno de ellos ahora es sheriff del pueblo, por lo que su relación se pone a prueba. El guión fue escrito por el propio Almodóvar.

La lista completa de los filmes que se presentarán en el Festival de Cannes se dará a conocer el 13 de abril; hasta ahora se ha informado que las películas “Jeanne du Barry”, “Indiana Jones and the dial of destiny” y “Killers of the flower moon” se estrenarán en el evento. Tanto Ethan Hawke como Pedro Pascal estarán presentes en la proyección de “Strange way of life”, así como en una conversación con el público asistente.

Sigue leyendo: