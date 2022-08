Ethan Hawke ya se encuentra trabajando en el filme “Extraña forma de vida”, dirigido por Pedro Almodóvar

Si Pedro Almodóvar sorprendió a propios y extraños hace dos días con las primeras fotos que lo retratan ataviado con sombrero de vaquero junto a Pedro Pascal y Manu Ríos en el set de rodaje de “Extraña forma de vida” -el mediometraje con el que el realizador manchego narrará una historia de amor entre dos cowboys– hace unos días otra imagen confirmó la llegada al desierto de Almería del actor Ethan Hawke, coprotagonista del filme junto a Pascal.

Como explica la revista Fotogramas, el reputado actor ya se ha incorporado a las jornadas de filmación, una llegada que ha sido anunciada oficialmente por Agustín Almodóvar, hermano y principal productor de Pedro, con una foto en la que, en esta ocasión, el realizador se encuentra flanqueado por Pascal y el citado Hawke.

Asimismo, Agustín quiso inmortalizar el momento en que los dos protagonistas del filme empiezan a familiarizarse con los caballos que les servirán de montura durante las secuencias más intrépidas de la cinta, instantáneas en las que también aparece Pedro sonriente y satisfecho al haberse embarcado en uno de los proyectos más exigentes de su carrera.

"Dos Pedros y un caballo. Almodóvar y Pascal", bromeó Agustín en la estampa protagonizada por los dos tocayos, la cual ha generado un gran revuelo en las redes sociales dado el elevado perfil mediático del que disfruta Pascal gracias a producciones como "'The Mandalorian" y "Game of thrones".

