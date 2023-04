En ceñidos leggings deportivos Clarissa Molina hace ejercicios con pesas en el jardín

Clarissa Molina nunca olvida hacer sus rutinas de ejercicios por la mañana, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece en el jardín de su casa, usando ceñidos leggins deportivos de color negro mientras se entrena con pesas, todo con el tema “Stronger” de Kanye West como fondo musical.

Pero esa no es la única rutina que hace la bella dominicana para mantenerse en forma, ya que en otro clip se le ve en el mismo lugar, pero practicando boxeo. En su post ella escribió el mensaje: “Lo que nadie ve: Disciplina. Enfoque. Sacrificio. Dedicación”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa Molina se encuentra en México, y este martes acudió como invitada al programa de televisión “Hoy”, en el que promocionó su trabajo como conductora en la próxima entrega de los Latin American Music Awards, que se llevará a cabo el 20 de abril. Luciendo espectacular en un minivestido blanco ella también aprovechó para posar junto a una gigantesca escultura del conejo de Pascua. View this post on Instagram A post shared by HOY (@programahoy)

Sigue leyendo: