Clarissa Molina posa entre las olas, luciendo su tonificado cuerpo en bikini de hilos

Clarissa Molina ha hecho arder Instagram con su más reciente post: una serie de imágenes que la muestran en una playa de Miami, jugando entre las olas y luciendo su escultural cuerpo en un bikini de hilos con una perla como adorno. El mensaje que escribió junto a las fotos fue: “My happy place ☀️🌴🌊 Mi lugar feliz! Feliz y bendecido Domingo para ti”.

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunos días la bella conductora dominicana acudió a un partido de beisbol en el que competía el equipo de su país contra el de Israel, y tiró la primera pelota. Ella compartió el momento en un video y escribió: “Recuerdo perfectamente de muy pequeña, ir una y otra vez, no sólo al estadio de Santiago a ver a Las Aguilas, sino a diferentes “plays” del país para llevar a mis hermanos a jugar pelota. La “pelota” la llevo en la sangre gracias a ti papi y mis 5 hermanos, por eso esto es un sueño cumplido para ti también papi! Gracias al equipo de RD 🇩🇴 por ponernos a gozar!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Naturalmente, no podía faltar un clip en el que Clarissa mostrara su faceta de modelo, y lo hizo usando un conjunto de pantalón y top cruzado de color naranja. Todo fue mientras conducía el show de las nominaciones a los Latin American Music Awards; la ceremonia de entraga de premios será el 20 de abril. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Sigue leyendo: