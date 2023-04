En minibikini rosa Tania Rincón se muestra en la selva y con el agua hasta las rodillas

Tania Rincón no deja de compartir fotos y videos del reciente viaje que hizo a Costa Rica, y ahora sorprendió a sus seguidores en Instagram con una imagen en la que dejó ver su espíritu aventurero, sin dejar de lucir sexy: ella posó en la selva usando un minibikini rosa y con el agua hasta las rodillas. El mensaje que escribió en su post fue: “Tania de la selva siendo muy feliz”.

Con ese mismo atrevido outfit y ya en su cuarto de hotel la bella conductora aprovechó para grabarse en un video que encantó a sus fans y en el que dejó ver su tonificado cuerpo. Aunque ella acude al gimnasio varios días de la semana, durante el viaje sustituyó sus rutinas por algunas horas de práctica en deportes extremos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Tania ya está de regreso en México y se ha reincorporado al equipo del programa de televisión “Hoy”. Ella publicó en esa red social una foto que la muestra en el foro usando un minivestido de color morado, y escribió el texto “¡Saludos a todos los Cuates de Provincia!” 🤪 View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

Sigue leyendo: