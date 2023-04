Qué signos son los peores perdedores del Zodiaco, según astrólogos

Las personas que no soportan una derrota podrían tener una predisposición astrológica así que, si eres de los que se irrita si no gana hasta en los videojuegos, quizá se deba a tu signo zodiacal. Según astrólogos Aries, Leo y Escorpio son los peores perdedores, no porque estén destinados a ser derrotados, más bien, se debe a su personalidad.

Si bien a nadie le gusta perder, algunos lo toman con filosofía, pero en el caso de dichos signos una derrota, por más mínima que sea, los molesta hasta las entrañas. En lugar de aprender la lección, la ira nubla su lógica y capacidad de análisis.

Hay signos que se recuperan rápido de las adversidades y recomponen el camino, pero estos 3 integrantes del horóscopo no pueden hacerlo. ¿Por qué estos signos no soportan ser perdedores?

Como es el primer signo del zodiaco siempre quiere ser el primero en todo. La competencia es sinónimo de Aries y si bien es una característica que lo hace sobresalir, también es su talón de Aquiles.

Lo que más odia este signo es perder; competir y salir airosos los hace sentir dignos, según comentó la astróloga Reda Wigle en un artículo para el New York Post. Un Aries jamás se conformará con un segundo lugar, por eso no son buenos perdedores.

A un Leo le gusta que todos brillen, siempre y cuando, nadie opaque su resplandor, después de todo, es el único signo gobernado por el Sol y como tal, en el universo no hay espacio para dos, es decir, el empate no es una opción.

Ganar los hace sentir especiales porque consideran que solo así se obtiene el reconocimiento. Si llegan a perder nunca aceptarán su derrota, harán todo lo que está en sus manos para menospreciar o desprestigiar el triunfo de sus adversarios.

Detrás de su fría apariencia, Escorpio es un signo por demás apasionado. Para ellos es todo o nada, matar o morir, por lo que dejan su mayor esfuerzo en todo lo que hacen. Si no les alcanza, hacen el berrinche de su vida.

