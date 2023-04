Andrea Escalona destapa importante detalle sobre la herencia de Andrés García

Los dimes y diretes que la complicada relación entre el fallecido actor Andrés García y sus hijos sigue sin dar tregua, y es que recientemente la conductora Andrea Escalona reveló algunos detalles sobre la herencia del famoso. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante una reciente emisión del programa “Hoy” que la presentadora de televisión y un grupo de panelistas, mismo que incluyó a Martha Figueroa y Maryfer Centeno, indicó que a diferencia de lo que se cree, la mayoría de los bienes del histrión fueron entregados en vida.

“Muchas cosas de Andrés García las dejó en vida, ya son terrenos que fueron cedidos tanto a su hermana, como a Margarita y al hijo de Margarita, que también se llama Andrés y fue un hijo más para él (…) Ya realmente las cosas que estaban se dieron en vida, se cedieron terrenos, ya no hay mucho que pelear o que ver”, precisó la hija de Magda Rodríguez.

De acuerdo con Andrea Escalona, estos detalles fueron revelados durante el velorio de Andrés García, mismo que tuvo lugar en la mansión de Acapulco en la que vivió la mayor parte de su vida.

Por su parte, los conductores del programa no tardaron en sacar sus propias conclusiones sobre la situación, dándole la razón al fallecido actor ante su negativa de ver a sus hijos biológicos Andrés, Leonardo y Andrea García.

“A mi me cae muy bien Roberto Palazuelos, pero creo que aquí sí se está pasando de figuroso, porque si el señor no quiso ver a sus hijos, también tuvo sus razones y no tuvo por qué dejarles nada“, sentenció uno de los conductores. “Si los hijos en vida no fueron a ver a su padre, independientemente de lo que les hubiera hecho, no tienen que pedir nada“.

Seguir leyendo:

• Andrea Escalona es tundida en redes por sus errores en el funeral de Andrés García | VIDEO

• Andrea Escalona rompe el silencio sobre los rumores de que Pablo Montero es el padre de su hijo | VIDEO

• Andrea Escalona derrite las redes con enternecedora sesión de fotos junto a su bebé Emilio