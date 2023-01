Andrea Escalona derrite las redes con enternecedora sesión de fotos junto a su bebé Emilio

Desde que se convirtió en madre el pasado 22 de diciembre Andrea Escalona no ha dejado de presumir dentro de sus redes sociales enternecedoras imágenes con las que comparte con millones de seguidores lo feliz y orgullosa que está en esta nueva etapa de su vida, ahora como mamá.

Es así como la presentadora del programa ‘Hoy’ recientemente publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una postal de la primera sesión de fotos profesional que tuvo con el pequeño Emilio, a quien sostuvo en brazos para mostrar una conmovedora pose que fue del agrado de casi 50 mil fans.

La imagen que fue acompañada con el título: “la mamá de Emilio“, recibió una lluvia de mensajes por parte de famosos como Galilea Montijo, Yanet García, Itatí Cantoral, Paquita la del Barrio, Maribel Guardia, Itatí Cantoral y Ana Bárbara, entre muchos otros, además de fanáticos que le agradecieron por compartir con ellos en esta nueva faceta, además de piropos en lo que destacaron lo bella que luce.

Andrea Escalona responde a críticas por regresar a trabajar

A poco más de un mes del nacimiento de su primogénito, Andrea Escalona retomó sus actividades dentro del matutino ‘Hoy’, pero al mismo tiempo ha dejado ver el proceso por el que está pasando y que la tiene más feliz que nunca a pesar de las críticas.

Pues desde que anunció en el programa que se convertiría en madre sus seguidores han sido testigos de lo que ha vivido a lo largo de los últimos meses.

Y para celebrar el primer mes de vida de Emilio, la también cantante compartió un video en el que recordó la dulce espera, el parto y estos primeros días en los que su vida cambió por completo.

“Feliz mes de vida mi amor, lo mejor que me ha pasado es ser tu mamá“, señaló al pie de la breve grabación en la que aprovechó para responder a quienes la criticaron por regresar a trabajar tan pronto.

Y es que, luego de que una usuaria mencionara en un comentario que “abandonó” a su bebé a los pocos días de nacimiento, la hija de la productora Magda Rodríguez no dudó en defenderse escribiendo: “No escriba tonterías, el hecho de que trabaje no significa que lo abandoné”. View this post on Instagram A post shared by andy_escalona (@andy_escalona)

