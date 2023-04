Captan a Sebastián Yatra muy bien acompañado en su mansión de Miami y no de su novia Aitana

El cantante colombiano Sebastián Yatra, de 28 años y quien en la actualidad sostiene una relación sentimental con Aitana, fue visto saliendo de su casa de Miami en compañía de una mujer y no, no era la intérprete de ‘Maripoas’, sino otra persona.

De acuerdo al paparazzo Jordi Martin, quien colabora para ‘El Gordo y La Flaca’, el ex de Toni Stoessel se despidió el día anterior de su nueva conquista y al día siguiente ya estaba saliendo de su hogar, a primeras horas de la mañana, junto a una joven de cabellera rosas y cuya identidad no ha sido revelada.

“Yo me pongo de guardia en casa de Yatra y mi sorpresa es que sale una señorita de casa de Yatra, que yo no voy a catalogar aquí absolutamente nada, seguramente será una amiga porque si no Sebastián se nos enfada luego y Sebastián es un tipo espectacular. Yo no voy a catalogar esto como nada. Salían de la casa, esto a las 8:30 de la mañana. Cogieron el carro y se fueron a un rodaje”, compartió el paparazzi, quien se hizo famoso por el puntual seguimiento que hizo de Shakira y Gerard Piqué tras su separación.

Tras exhibir las imágenes, Lili Estefan y Clarissa Molina trataron de sacar sus propias conclusiones sobre el tipo de relación que habría entre ambos, pues La Flaca aseveró que pudo tratarse de su estilista.

Además de las imágenes captadas a las afueras de la casa, Jordi Martin también mostró otras más que exhibían a la joven acariciándole la espalda al sudamericano.

Sigue leyendo:

Verónica Castro se reencuentra con su nieta y disfrutan juntas los lujos de su mansión en Acapulco

Carlos Adyan sorprende a fans tras anunciar cambio en su vida : “Hay que buscar nuevos horizontes”

Así es la mansión en Madrid que Cristiano Ronaldo puso en alquiler por $11,000 dólares al mes

Conoce la increíble casa estilo vaquero del actor mexicano Jorge Rivero en Hollywood Hills