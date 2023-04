Diego Boneta está interesado en interpretar a Andrés García en bioserie

Andrés García murió como consecuencia de una cirrosis que padecía y a unos días de su lamentable partida, su viuda Margarita Portillo, ha mencionado que se planea realizar una bioserie de la vida del primer actor y Diego Boneta estaría dispuesto a interpretarlo.

Antes de morir, quien personificara a Pedro Navajas, ya estaba trabajando en el proyecto que relataría su vida e incluso adelantó que Gabriel Soto podría tener el papel estelar.

Pese a lo anterior, hay otros actores que podrían darle vida a Andrés García, tal es el caso de Diego Boneta, quien además puede presumir de su experiencia en las bioseries de Luis Miguel y Paco Stanley.

“Haría lo que hago con todos, leería guiones, vería quién está detrás, quién está produciendo, quién es el equipo que está detrás que es lo que hago con todos los proyectos”, dijo al respecto el actor en un encuentro con los medios de comunicación.

Diego Boneta personifica al presentador Paco Stanley

Diego Boneta personificó recientemente a Paco Stanley y habló sobre el proyecto que ha causado polémica aún sin estrenarse, pues narra la vida del presentador mexicano que perdiera la vida en una famosa taqueria mexicana.

“Muy bien, ya terminamos. Fue muy divertido, me encantó el personaje que me tocó hacer, una oportunidad de transformación total y espero que cuando la gente lo vea no piense que soy yo”, dijo el actor.

