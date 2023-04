Fan sin recursos económicos lanza desesperado pedido de ayuda a ‘Canelo’ Álvarez para una cirugía ocular

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no sólo es conocido por su talento deportivo, sino humano. El púgil ha ayudado en más de una ocasión a fanáticos y asociaciones necesitadas. A través de las redes sociales, un seguidor oriundo del municipio de Benito Juárez en el estado de Guerrero, pidió ayuda para costear una cirugía ocular.

Por medio de un video de poco más de cuatro minutos, Miguel Vélez lanzó un desesperado pedido de ayuda a Álvarez para intentar recuperar de forma parcial su vista en ambos ojos.

El fan explicó en el audiovisual que hace varios años quedó ciego a causa de la diabetes y ahora necesita una cirugía ocular para poder recuperar entre 10 o 15 % de visión. Sin embargo, confesó no contar con los recursos necesarios para asumir la intervención quirúrgica y el objetivo de la grabación era hacerla llegar a sus manos para ser apoyado económicamente.

“Qué tal Saúl, quería saber si usted podría ayudarme para lo de una operación de mi vista. Lamentablemente no tengo los recursos suficientes para operarme. Yo he perdido la vista en ambos ojos, pero hay una posibilidad de recuperarla un 10 o 15 %”, inició Vélez.

“Mi operación es un poco cara, pero no puedo solventar los gastos ya que soy una persona de bajos recursos. Mis hijos son los que mantienen. Mis hijos y mi padre se dedican a vender cebollas en bolsitas, pero no es suficiente para pagar renta, agua luz y los gastos de la medicina. Ya que me dan derrames fuertes en los ojos (…) quisiera pedirle ayuda con lo que Dios toque en su corazón”, manifestó entre lágrimas en Facebook.

No sería la primera vez que por medio de las redes sociales se masifica un pedido de ayuda que posteriormente termina siendo atendido por el mexicano.

Recientemente, el boxeador se puso en contacto con un influencer venezolano para ayudar a un niño de la nación sudamericana que se hizo viral en redes sociales por trabajar en las calles con el objetivo de juntar dinero para unos guantes de boxeo.

El oriundo de Guadalajara no sólo le envío unos guantes box y colaboró para que pudiese adquirir otros implementos deportivos necesario para el entreno, sino que le hizo llegar un video con unas palabras de aliento para que persiguiera su sueño.

