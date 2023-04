¿Keylor Navas a las Águilas del América? Fernando Ortiz le abre las puertas al arquero costarricense

El argentino Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, aseguró este viernes que es normal que el guardameta costarricense Keylor Navas dijera que quiere jugar en el equipo que dirige.

“Sobre lo que dijo Keylor, habla de lo que significa el club América a nivel nacional. Todos quieren jugar en el más grande de México“, explicó en una rueda de prensa.

Navas, portero del Nottingham Forest de la Premier League inglesa, declaró hace unos días que en México el cuadro en el que le gustaría jugar sería el América, el más ganador del país con 13 títulos de liga.

Si Keylor Navas tuviera la oportunidad de jugar en México le gustaría estar en el Club América, por eso y mil razones más somos el más grande💙🦅💛 pic.twitter.com/TlpDSwdPyy — Roberto Haz (@tudimebeto) April 11, 2023

“Si existiera la posibilidad de ficharlo y él estuviera en las condiciones adecuadas, lo consideraremos“, añadió el estratega de las Águilas sobre una hipotética firma del cancerbero tres veces mundialista con Costa Rica, que pertenece al PSG francés y está cedido en el club inglés.

Las Águilas de Ortiz se enfrentarán este sábado al Cruz Azul, en uno de los derbis de Ciudad de México que lleva el nombre de clásico joven por la rivalidad que tienen ambos equipos.

El duelo corresponde a la decimoquinta jornada del torneo Clausura 2023, la antepenúltima de la fase regular.

Sin embargo, para el técnico argentino los celestes no están entre los principales enemigos del América que para él son el Guadalajara, con el que disputa el clásico del balompié mexicano, y los Pumas UNAM, otro de sus rivales en Ciudad de México.

“Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltarle el respeto a Cruz Azul, institución a la que no voy a menospreciar. Solo es mi opinión”, expresó el ex defensa del América.

El argentino dirige al América desde el Clausura 2022, cuando entró como interino tras la salida de su compatriota Santiago Solari.

Sus buenas actuaciones le permitieron establecerse como fijo, mas rumores de la prensa local afirman que si Ortiz no clasifica en este torneo a la final, no le renovarán el contrato que finaliza en junio.

“Me enfoco en el día de hoy. Tengo contrato hasta el 10 de junio, después no sé qué pasará hasta que me junte con la directiva. Tampoco me preocupa, soy feliz porque hoy en día soy entrenador del América“, sentenció.

Las Águilas ocupan el tercer lugar de la clasificación del Clausura 2023 y en las últimas tres jornadas de la fase regular se juegan su pase directo a los cuartos de final que obtendrán los primeros cuatro sembrados.

