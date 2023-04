Poncho Herrera y Ana de la Reguera se dejan ver por fin juntos con ¡Apasionado beso!

A pesar de que intentaron ocultarlo, Poncho Herrera y Ana de la Reguera por fin fueron captados dándose muchísimas muestras de amor y con ello confirman su romance que era ya un secreto a voces.

Fue la polémica revista mexicana, TV Notas, quienes los captaron besándose en una de las calles de la Ciudad de México.

Dichas imágenes las publicaron en sus redes sociales, en las que se ve al protagonista de “Rebelde” y la creadora de la serie “Ana” en apasionado beso. Lo que hizo brincar de alegría a sus fans, pues se ven más enamorados que nunca.

Fue una serie de fotos en donde se le ve al histrión, de 39 años, visitando a su famosa novia en su departamento muy temprano por la mañana. Posteriormente habrían salido de dicho edificio para desayunar en un famoso restaurante de pescados y mariscos ubicado cerca de la fuente Cibeles.

La cual está ubicada en la colonia Roma, centro de la Ciudad de México. Se dejaron ver caminando en las calles de la capital mexicana, en donde los protagonistas de “¡Que viva México!” no dudaron en demostrarse su amor.

Y por primera vez no les interesó si alguien los estaba tomando a diferencia de otras ocasiones, ya que esta vez se dejaron ver besándose en plena luz del día y ante la mirada de todos los que se cruzaban con ellos.

Esto sorprendió a muchos, pues tanto Ana como Poncho siempre han sido muy celosos de sus vidas privadas, y muy pocas veces se han dejado ver de esta manera.

Pues desde que se iniciaron los rumores de un supuesto romance no se habían dejado ver juntos, y habían mantenido su relación muy hermética. Pero al parecer el Amor está en el Aire y ya no les importa si los ven o no muy acaramelados.

Incluso dicho medio señaló que, durante toda la cita, Herrera se dejó ver de lo más lindo y caballeroso con ella, pues le abría la puerta del auto, además de que no la dejaba ni un segundo sola.

Mientras que la actriz, de 46 años, se dejó ver muy enamorada al tomarlo de la mano en todo momento. Asimismo, permanecieron en el establecimiento por alrededor de una hora y media, y posteriormente se dispusieron a regresar al departamento de Ana de la Reguera.

