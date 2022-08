Ana de la Reguera confiesa que le han quitado papeles por la cantidad de clics que genera

La actriz mexicana Ana de la Reguera sigue consolidándose como una de las actrices preferidas del público hispano, pues no sólo sus proyectos son seleccionados a detalle sino también por que ha sabido sobreponerse a las adversidades que le ha traído su aventura en Hollywood, y en el marco de su más reciente serie “Ana” de PANTAYA y Prime Video, la cual ya vive su segunda temporada, platicó en Exclusiva con La Opinión sobre cómo ha sido sometida a temas superficiales.

Específicamente a la decisión de tener o no algún papel dependiendo su cantidad de clics y seguidores en redes sociales, una realidad que ya ha alcanzado a la industria del entretenimiento y esto habría hecho a un lado al talento, pues importaría más cuánto marketing se puede hacer con la imagen de ciertos famosos sin importar su bagaje actoral.

“Algunas plataformas lo hacen por los clics que tienes en redes sociales, me han quitado papeles porque la otra actriz tiene más clics que tú en la plataforma. Sobretodo sucede con directores que no tienen tanta experiencia, carrera, o sobretodo proyectos nuevos en donde la plataforma necesita tener cierta seguridad, pero cuando son producciones ya muy establecidas no les importa eso”.

ANA DE LA REGUERA