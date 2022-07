Ana de la Reguera presume en fotos algunos de los rincones de su linda casa en Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz mexicana Ana de la Reguera, de 45 años, aprovechó el próximo estreno de la segunda temporada de la serie ‘Ana’ para mostrarle a sus seguidores algunos de los rincones más íntimos de su acogedora casa en Los Ángeles, California.

“Ya que se estrena ‘Ana’ este viernes, les comparto un poco de mi casa”, escribió la nacida en Veracruz en sus distintas redes sociales.

Su publicación estuvo acompañada de tres fotografías que la muestran disfrutando diversos espacios de su acogedor hogar.

En la primera de sus postales se le observa sentada en primer plano, mientras que detrás de ella se aprecia su sala de tono hueso, un colorido cuadro de una mujer recargada en una vehículo clásico, una mesa de centro, una chimenea, entre otros muebles.

En la segunda de sus imágenes se le ve en la zona de terraza, donde cuenta con todo tipo de plantas y con un columpio, en el que seguramente ama mecerse durante sus ratos libres.

La tercera instantánea también la muestra en el área de jardín, solo que ahí se le observa recostada en un cómodo mueble de exterior.

Aunque no es muy dada a mostrar la intimidad de su casa, esta no es la primera vez que Ana de la Reguera invita a sus seguidores a conocer su hogar, pues ya en el pasado lo ha hecho con distintas publicaciones, siendo su huerto uno de sus espacios estrella.

Ahí cuenta con espinacas, con chiles, con berenjenas, con fresas, con epazote, entre otro tipo de cultivos que han vuelto a su jardín autosustentable.

En un live que tuvo con Paulina Dávila mostró por unos segundos el exterior de su residencia, con lo que pudimos notar que cuenta con todo tipo de muebles de exterior, con una amplísima colección de plantas y árboles, así como con una piscina. View this post on Instagram A post shared by @adelareguera

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono gris, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que le funciona para preparar los alimentos. View this post on Instagram A post shared by @adelareguera

