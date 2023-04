La expulsión de Michael Estrada, el factor que inclinó la balanza a favor del América contra Cruz Azul y que minimizó el Tuca Ferretti

El encuentro entre Cruz Azul y América terminó 1-3 a favor de las Águilas, pero estuvo equilibrado durante toda la primera mitad, hasta que el ecuatoriano Michael Estrada se equivocó en una entrada con rudeza innecesaria y fue expulsado después de que el árbitro revisó el VAR.

Esto se dio en el tiempo de compensación del primer tiempo, cuando el marcador iba 1-1, por lo que jugador salió llorando del partido, arrepentido por dejar en desventaja a La Máquina y plenamente consciente de que se había equivocado.

Luego de esto llegó la inminente debacle del conjunto celeste, que con un hombre menos no pudo aguantar los embates de la aplanadora en la que se convirtió América y terminaron dejando los tres puntos como locales al equipo con el que comparten el Estadio Azteca.

Rivales pero NO enemigos 👏🏻



Malagón consuela a Estrada quien rompe en llanto 😢 tras ser expulsado en el Clásico Joven



📹@CarlosVega027#SabadoFutbolero | #SomosAmerica | #AzulDePorVida pic.twitter.com/NqRj6riI0w — TUDN USA (@TUDNUSA) April 16, 2023

Al final del encuentro, la afición se volcó contra el delantero, ya que desde hace semanas argumentan que no tiene lo necesario para ser titular, puesto que no ha marcado goles, no ha mostrado buen futbol y, en cambio, ha recibido dos tarjetas rojas en el torneo.

A pesar de esto, el DT, Ricardo Ferretti continúa apostando por él y lo metió como titular por tercer encuentro consecutivo. Al final, en conferencia de prensa se le cuestionó si habría una sanción especial por la decisión que le costó la tarjeta roja y que encaminó al equipo a la derrota, pero el Tuca lo normalizó y dijo que no pasaría nada diferente el lunes en la reunión post partido.

“El jugador se debe de sentir muy mal, porque al momento que sale el equipo pierde. Tomar una medida drástica no, debe de servir como experiencia para todos. A lo mejor fue mucha entrega y corazón, pero los partidos no se pueden jugar con el corazón”, comentó.

"SE DEBE DE SENTIR MUY MAL" 😢



'Tuca' Ferretti habló al respecto de la expulsión de Michael Estrada en la derrota ante América pic.twitter.com/bwdCLxfRdr— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 16, 2023

Cuando se le cuestionó por qué apostó por él para ingresarlo desde un inicio, Ferretti justificó su decisión argumentando que se lo ganó en los entrenamientos.

“No tengo problema con ponerlo a jugar. Hizo bien las cosas en la semana. No me arrepiento. No lo voy a usar como pañuelo desechable, de que uno se suena la nariz y si no sirve, lo tira”, concluyó.

Tuca Ferretti sobre la expulsión y la sequía goleadora de Michael Estrada



"No tengo problema con ponerlo a jugar. Hizo bien las cosas en la semana. No me arrepiento. No lo voy a usar como pañuelo desechable, de que uno se suena la nariz y si no sirve, lo tira"@record_mexico pic.twitter.com/WTKDDwEhNh— Enrique Gutiérrez (@enriquearturo32) April 16, 2023

Con la derrota, Cruz Azul quedó sin oportunidad de acceder directo a la Liguilla del fútbol mexicano y ahora deberá pelear por mantenerse en la zona de reclasificación en los dos partidos que le quedan, contra Chivas y Santos.

Actualmente, La Máquina Celeste se encuentra en la posición 8 del campeonato, pero una combinación de resultados en las dos jornadas finales podría dejarlo fuera de la Liga MX, ya que podría caer hasta el puesto 15, cuando solamente los que ocupen del 5 al 12 podrán disputar la repesca.

Sigue leyendo: