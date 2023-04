Selección de México y Diego Cocca contarían con dos bajas por lesión para enfrentar a Estados Unidos

Un nuevo Clásico de la Concacaf está a la vuelta de la esquina. A pesar no ser fecha FIFA, y es por ello que la Selección de México volverá a la actividad y enfrentará a su similar de Estados Unidos, aunque para dicho encuentro diferentes elementos de la Liga MX no podrán ser considerados por el estratega Diego Cocca por lesión.

Se trata del atacante de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Roberto Alvarado y del ariete del Club América Henry Martín, siendo así los elementos que no estarían presente con El Tri durante el amistoso que tendrá México y Estados Unidos.

Todo esto según la información dada por el reportero Gibran Araige, quien explicó como el jugador del rebaño sagrado presentó una molestia muscular en el duelo de la jornada 15 del Clausura 2023 ante León. Además, la misma fuente explicó que en el caso del delantero azulcrema tampoco hará el viaje a suelo americano por problemas musculares.

De momento, aun no se sabe si Cocca contará con otros elementos de la Liga MX para suplir las bajas, teniendo en cuenta que no estarán los jugadores aztecas que hacen vida en Europa debido a que no es una Fecha FIFA y no están obligados a ceder a sus piezas para la Selección Nacional.

México y Estados Unidos se verán las caras este 19 de abril en el estadio de la Universidad de Phoenix, en lo que en el papel es un partido amistoso, pero que seguramente en cancha tendrá un tono totalmente diferente, esto motivado a la historia y rivalidad que hay entre ambos conjuntos nacionales.

