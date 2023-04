Madonna se presentará en concierto en México, como parte de su gira mundial “Celebration”

Madonna publicó un video en Instagram en el que informa que viajará a México; ella dará un concierto en el Palacio de los Deportes el 25 de enero de 2024, como parte de The celebration tour.

En el clip, la reina del pop aparece en su casa cenando con su familia, cuando de pronto le pide a su hijo David Banda (quien se está retirando de la mesa) que se vuelva a sentar, para después exclamar emocionada: “¡La gira Celebration va a ir a México!”

La última vez que Madonna visitó México fue en 2016, como parte del “Rebel heart tour”. La gira Celebration -que comenzará el 15 de julio en Canadá- es algo muy especial para ella, ya que además de cumplir 40 años de carrera artística interpretará muchos de sus éxitos, de los cuales algunos no se incluían en su set list desde hace varias décadas. Recientemente ella publicó un video que la muestra durante los ensayos para los conciertos, en los que volverá a mostrar su talento como bailarina. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

