Bionce, la joven residente de Texas que murió en México cayó de un vehículo en movimiento

El caso de Bionce Jazmín Amaya Cortez, la joven residente de Mission, Texas, que primero fue reportada como desaparecida y después hallada sin vida en el estado de Nuevo León, México, acaparó la atención de los medios de distintos países. De acuerdo con el alcalde del municipio de China, Raúl Karr Vázquez, lo ocurrido se trató de un accidente.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el presidente municipal del sitio donde la joven de 20 años fue vista por última vez, señaló que en un video -el cual tiene la Fiscalía- se observa que Bionce viajaba en un auto que era conducido a exceso de velocidad por un hombre, cuando al dar la vuelta la puerta se abrió y ella cayó golpeándose fuertemente contra el pavimento.

Según lo dicho por el alcalde, la joven quedó gravemente herida, pero no murió al instante, ni en el lugar donde fue encontrada días después de que se reportara su desaparición. Karr Vázquez dio a conocer que en la grabación se ve al conductor -cuya identidad no fue revelada- llevarla a una clínica para que fuera atendida, pero nadie les abrió, según consta en el video.

Al no ser atendidos, volvió a cargar a la joven y la subió al auto, por lo que se cree que Bionce murió en el vehículo y que el conductor se acobardó, decidiendo tirar el cuerpo en un rancho del municipio de General Bravo, de donde el hombre que aparece en el video es originario.

#AzucenaALas10 | La fiscalía de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado en General Bravo, era Bionce Amaya Cortez; ella murió muerte por contusión profunda de cráneo, vertebro medular cervical y de tórax pic.twitter.com/ONbsagxip4 — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2023

El caso de Bionce

Bionce Amaya era originaria de China, Nuevo León, pero desde hace años se mudó con su familia a Texas, donde hizo su vida y se convirtió en mamá. Su amor por sus raíces nunca mermó y viajaba constantemente a la tierra que la vio nacer, así lo hizo durante el periodo vacacional de Semana Santa.

El lunes 10 de abril ella debía volver a Mission, pero no solamente no lo hizo, sino que desde un día antes su familia ya no supo nada más de la joven, por lo que consultó a los amigos con los que estaba, quienes dieron versiones contradictorias y poco creíbles.

Mediante redes sociales su hermana comenzó a difundir la noticia de la desaparición, la cual se reportó a las autoridades que comenzaron a investigar. Así iniciaron los cateos a propiedades de personas cercanas a Bionce, de las que, se dijo, tenían antecedentes penales.

Su cuerpo fue hallado el viernes 14 de abril, un día después la Fiscalía informó que un medio hermano de la joven lo identificó y añadió que murió por una contusión profunda de cráneo, vertebro medular cervical y de tórax. Las pruebas genéticas confirmaron la identidad un día después.

Mientras los restos mortales de Bionce eran entregados a sus familiares, en el municipio de China se realizaba una manifestación para exigir justicia por la muerte de la joven, alrededor de 250 personas participaron y pidieron que no desaparezca otra mujer en ese municipio.

