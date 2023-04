Galilea Montijo reveló si estaría dispuesta a volver a casarse tras anunciar su divorcio de Fernando Reina

En medio de los ‘dimes y diretes’ que se generaron luego de anunciar su separación de Fernando Reina, la conductora Galilea Montijo habló como nunca antes sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor, ¡y vaya que sorprendió al público con su respuesta! Aquí te contamos lo que dijo.

En un reciente encuentro con la prensa, la presentadora del programa ‘Hoy’ informó que si bien no está lista para una relación, no desecha la idea de abrirle las puertas al amor en un futuro.

“Yo soy una loca enamorada y creyente del amor, siempre voy a creer en el amor. Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente“, contó Galilea Montijo ante las cámaras.

Y es que de acuerdo con la famosa, su prioridad es el hijo que procreó con el empresario durante su matrimonio: Mateo. “Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando, ya lo dejo a un lado, estoy en otra etapa de mi vida“, añadió.

Al ser cuestionada sobre su ex pareja, Galilea Montijo no tuvo más que halagos por decir; aseguró que lo considera el mejor de los padres y la mejor de las exparejas.

“Lo que yo siempre quise y pedí fue un gran papá para mi hijo, eso es lo que es. Fer es el mejor papá del mundo, el mejor exmarido. Tenemos unos hijos, porque así considero a los otros dos como míos, tenemos hijos que cuidar para toda la vida y eso es lo más importante”, dijo para finalizar su relato.

Fue el pasado mes de marzo cuando la presentadora de televisión anunció su separación del empresario Fernando Reina en un extenso mensaje que conmovió a su público. “Siempre seremos una familia, el cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas”, escribió la famosa.

