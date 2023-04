Galilea Montijo envió un inesperado mensaje a la ex de Fernando Reina y así le respondió

Los nombres de Galilea Montijo y Fernando Reina vuelven a encabezar los titulares gracias al inesperado mensaje que la conductora de televisión le dedicó a la ex esposa del empresario; y es que a diferencia de lo que muchos creen, mantiene una gran amistad con ella. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la tapatía le dedicó unas palabras de cariño a Paola Carus con motivo de su cumpleaños, demostrando que su relación se mantiene intacta a pesar de su separación con Fernando Reina.

“Hoy es cumple de esta mujer @paolacarus que adoro con todo mi corazón!!!! Que se ha convertido en alguien tan importante en mi vida 🫶🏻🎂🎂🎂🎂🎂🎂 💖💖💖💖 #yafestejaremos mi Jaimita“, se lee en el mensaje que Montijo compartió en redes sociales.

Cabe recalcar que su hazaña en redes no pasó desapercibida para nadie, incluyendo a famosos y la propia Paola Carus, quien no tardó en responder con unas palabras cargadas de cariño: “Gracias Jaimita, te quiero y así es, ya festejaremos como es debido”, dijo la ex del empresario.

Galilea Montijo se ausentará del programa ‘Hoy’

Cabe recalcar que esta no es la única razón por la que Galilea Montijo ha dado de qué hablar, pues el pasado 14 de abril se despidió de sus compañeros de la emisión matutina “Hoy”, la cual conduce desde hace varios años por un nuevo proyecto en puerta que la tiene muy emocionada.

Sin embargo, esta despedida no es definitiva y solo se trata de una semana. ¿La razón? Estará viajando a Las Vegas, Nevada esto porque será la conductora de los Latin American Music Awards, premios que reconocen a lo mejor de la música latina.

“Los voy a extrañar muchísimo, de verdad los extrañaré muchísimo”, dijo Galilea Montijo durante la transmisión de este viernes.

