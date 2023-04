Galilea Montijo asegura que la prensa no debe cuestionar sobre su vida sexual: “Esto yo me lo cuido”

Tras el escándalo que se desató por el zafarrancho ocurrido en el velorio de Julián Figueroa, donde la periodista Mónica Castañeda fue atacada por la hija de Olivia Collins, en el programa “Hoy” realizaron un debate entre famosos y reporteros, donde Galilea Montijo explotó.

En la actividad que llevó a cabo el matutino, se encontraban algunas presentadoras del show, y por parte de la prensa, se dieron cita en el foro, algunos reporteros que acudieron a cubrir la noticia de la muerte del hijo de Joan Sebastian.

En su oportunidad, Galilea Montijo declaró que como figura pública ha decidido dejar de compartir muchas cosas sobre su vida privada en redes sociales, pues con la edad se ha vuelto más reservada.

Además, la presentadora de “Hoy” hizo énfasis en que la prensa no debe invadir la privacidad de los famosos, aunque lleven la misión de obtener una nota para sus medios de comunicación, y menos en cuanto a su vida sexual se refiere.

“Una persona que salga y diga ¿Sabes qué? lo dijo con estas palabras ‘Que no sea pend%&0 y salga y diga que sí se acostó con uno, con dos, con tres’ a ver… esto yo me lo cuido, tú no tienes ningún derecho pa’ decirme a mí con quién me acuesto o no me acuesto'”, dijo Galilea Montijo.

Fans de Galilea Montijo apoyan sus palabras

En redes sociales, los seguidores de Galilea Montijo la apoyaron en su contundente comentario acerca de defender la privacidad de su sexualidad ante los medios de comunicación.

“Eso es todo mi Gali, cómo es posible, todos saben que tienen que tener respeto”, “Debemos de aprender que nadie debe de hablar de la sexualidad de nadie”, “Exactamente Gali, bien dicho”, escribieron los internautas como apoyo.

Te puede interesar:

–Galilea Montijo rompió en llanto cuando le salió su primera cana

–“Ventaneando” arremete contra hija de Olivia Collins por golpear a Mónica Castañeda: “¡Qué no Mam%!”

–Tío de Julián Figueroa contesta a los rumores sobre la muerte del cantante y Maribel Guardia: “No nos importa”