Galilea Montijo rompió en llanto cuando le salió su primera cana

Uno de los signos de envejecimiento que no se pueden controlar es la aparición de las canas, y cuando ocurre por primera vez, puede afectar a muchas personas anímicamente, así le sucedió a Galilea Montijo.

Fue en el programa “Netas Divinas”, donde las presentadoras hablaron sobre el envejecimiento, cómo las mujeres lidian con él, y la también actriz destacó la importancia de usar tratamientos que no cambien tanto la cara.

“Mientras envejezcas dignamente, hablo físicamente, que no cambies tu rostro, tus facciones, aunque te des ayudadita”.

Después, Galilea Montijo habló de una anécdota ocurrida una década atrás, cuando una persona por primera vez le dijo que tenía una cana, entonces rompió en llanto.

“Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron: ‘Gali, tienes una cana´’, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar: ‘me salió una cana’”, recordó.

Galilea Montijo contó cuando encontró una cana en una parte íntima

Galilea Montijo también recordó cuando encontró una cana en su parte íntima, lo cual la sorprendió aún más que encontrar una en el cabello.

“No les digo cuando por otro lado me salió una cana, el grito que pegué”, contó la presentadora de “Hoy”, quien añadió que en la actualidad se pueden tratar las canas para disminuir su apariencia.

