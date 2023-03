Galilea Montijo confiesa que le fue infiel a una expareja; ¿Fue a Fernando Reina Iglesias?

Recientemente, Galilea Montijo hizo público su divorcio de Fernando Reina Iglesias en buenos términos, tras 11 años de matrimonio, pero ahora se encuentra en el “ojo del huracán” debido a que le fue infiel a una de sus exparejas sentimentales.

Fue en el programa “Netas Divinas”, donde la presentadora de “Hoy” habló sobre su deslealtad hacia un exnovio de hace algunos años, mismo que era muy celoso y le quería imponer cómo vestirse, porque desde su punto de vista, la también actriz “enseñaba mucho”.

“Tenía un novio que era muy celoso, a mí siempre me ha gustado socializar y me decía: ‘No, es lo peor que puedes hacer’. Estábamos en casa de una amiga donde todos nuestros amigos son gays, íbamos a tener una cena, salí muy a gusto y me dijo: ‘¿no crees que estás muy encuerada?’”, dijo Galilea Montijo.

“Le encantaba verme en televisión, haberme conocido, pero le cag&%$ como era yo, que me riera y a mí me gustan mucho las fiestas, los amigos, reír, pero ya después entendí con el tiempo que la que le cag$%& era yo”, agregó.

Durante la charla, Galilea Montijo aceptó que le fue infiel a esa expareja: “Intenté por mucho tiempo cambiar. Tengo que confesar que le puse el cuerno, pero me lo pidió a gritos, me orilló”.

Galilea Montijo tomó terapia de pareja para salvar su matrimonio

Según la revista mexicana “TvNotas”, una fuente cercana a la expareja, afirmó que Galilea Montijo decidió ir a terapia individual y de pareja para intentar salvar su matrimonio con Fernando Reina Iglesias, pero fue inútil.

“Ella tomó la terapia en pareja, además de una terapia personal e individual, siempre buscó apoyo, porque para ella era importante estar convencida de que lo que hacía era lo mejor. Créeme, como conozco a Gali y ella iba a agotar todas las instancias para trabajar en su matrimonio”, dijo el informante a la publicación.

