Madrastra de Gael García Bernal vende su ropa interior para sobrevivir

Tras la muerte del padre del actor de Hollywood, Gael García Bernal, su madrastra, Bella de la Vega, no ha parado para llamar la atención de los medios y del propio histrión y cineasta.

Por eso en esta ocasión confesó a la revista TV Notas que tras abrir su cuenta de OnlyFans para subsistir, decidió que era momento de vender su ropa interior, y los fans de su hijastro han levantado la mano para comprarle su lencería.

La viuda del gran director y productor José Ángel García dio a conocer que muchos de sus compradores se han declarado fans de su hijastro, Gael García Bernal. Pues asegura que al comprar su ropa, ellos sienten que “tienen una cercanía” con el protagonista de “Mozart in the Jungle”.

“Todo empezó porque me decían que les vendiera una prenda íntima con mi aroma, y yo dije: ‘Ah, pues puede ser un brasier bonito con pedrería’, y que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo”

Apuntó que las prendas que utiliza realmente no están sucias pues las usa un momento, y son piezas de su propia marca, las cuáles fabrica en el centro de la Ciudad de México.

De la Vega destacó que son los fanáticos del actor Gael García, los que más le piden, pues a muchos les “da morbo tener algo usado de la exmadrastra” del protagonista de “Amores Perros”, quien actualmente tiene reconocimiento internacional por su trabajo en el séptimo arte.

Y la también actriz confesó cuántas prendas ha vendido hasta el momento, desde que decidió iniciar en esta nueva modalidad en OnlyFans.