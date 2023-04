Prioridades de la alcaldesa Karen Bass en su primer informe: más policía y fondos para desamparados

A 127 días de su toma de posesión, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass rindió su primer informe del estado de la ciudad donde enfatizó la prioridad de su administración en vivienda con más de mil millones en inversión, además de 250 millones para expandir la Iniciativa Inside Safe, como parte de su plan para reducir el número de indigentes que viven en las calles.

En su discurso de poco más de media hora, la alcaldesa compartió su visión de una ciudad “más fuerte, más saludable, más feliz y segura”.

En este último rubro, este martes, cuando anuncie su presupuesto para el año fiscal 2023-2024 dará a conocer su plan de incrementar en 500 el número de oficiales para el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Bass, de 69 años, reconoció en su informe que no podía declarar que el estado de la ciudad “este donde debe estar”, aunque señaló que tiene el claro propósito de centrar su trabajo en los desafíos más apremiantes de las personas.

“El estado de nuestra ciudad se trata realmente del estado de su vecindario”, dijo, en cuanto al estado de los hogares, el estado de ánimo de los angelinos, si tiene que cuidarse las espaldas cuando alguien camina después del anochecer, si se siente orgulloso de su parque local o si se tiene la tranquilidad para pagar el alquiler.

Inquilinos Hillside Villa Tenant Association, en Chinatown, piden solución a su problema de vivienda.

“Si la respuesta es sí, entonces podemos decir que el estado de nuestra ciudad es fuerte”, declaró. “Ese es el nuevo L.A. que estamos construyendo”.

Elegida en noviembre de 2022 como la primera mujer afroamericana que asume la alcaldía de Los Ángeles, el mayor triunfo político de Bass hasta ahora ha sido haber intervenido para detener la huelga de tres días de miles de trabajadores de servicios del LAUSD, quienes fueron apoyados por el sindicato de maestros.

“Muchos de ellos luchan por salir adelante, a pesar de su arduo trabajo”, subrayó, y reconoció públicamente al superintendente escolar, Alberto Carvalho y al director ejecutivo del SEIU Local 99, Max Arias por llegar a lo que consideró un “acuerdo histórico” para los estudiantes y los trabajadores de las escuelas.

Estado de emergencia

La excongresista de Los Ángeles expresó que la declaración del estado de emergencia de la falta de vivienda -en conjunto con autoridades del condado- ha sido esencial para el éxito de la Iniciativa Inside Safe, el nuevo enfoque para trasladar a las personas de las calles y campamentos al interior de una vivienda transitoria o permanente. La iniciativa se ha puesto en marcha en los distritos de los concejales Paul Krekrorian, Bob Blumenfield, Nithya Raman, Kate Young Yaroslavsky, Marqueece Harris-Dawson, Traci Park, Hugo Soto-Martínez y Tim McOsker.

Funcionarios, hombres de negocios y miembros de la comunidad escuchan a la alcaldesa Bass.

“Hoy, más de 1,000 angelinos viven seguros y en el interior de una vivienda, a través de esta iniciativa”, dijo la alcaldesa Bass.

Sobre la base de este programa, adelantó que su presupuesto incluye una inversión de $250 millones para escalar Inside Safe en toda la ciudad.

Refuerzos al LAPD: “una mala idea”

Fuertes críticas ha recibido por parte de activistas comunitarios el plan de aumentar la fuerza laboral del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a 9,500 oficiales, según los planes de la alcaldesa Karen Bass, para el ejercicio fiscal 2023-2024

“Es una muy mala idea”, declaró a La Opinión, Ivette Alé-Ferlito, directora ejecutiva de La Defensa, un movimiento antirracista, feminista y anticapitalismo de Los Ángeles. “El presupuesto de la ciudad debería ser una oportunidad para invertir en recursos que nosotros sabemos que funcionan y dan resultados en la comunidad y ayudan como el programa Let Everyone Advance with Dignity (LEAD/deja que todos avancen con dignidad)”.

Agregó que “en la ciudad y el condado de Los Ángeles el problema es que, aunque tienen un programa donde los entrenan para enviar a la gente a que reciba recursos de ayuda, los envían a la cárcel”.

Alé-Ferlito subrayó que “este problema es particularmente importante con personas que sufren de problemas de salud mental y abuso de drogas”.

Se anticipa que, en el presupuesto de la ciudad, la alcaldesa anunciará mañana un plan de restauración de la fuerza del LAPD a 9,500 oficiales, es decir, 500 menos de los 10,000 que tenía bajo la administración del exalcalde Antonio Villaraigosa.

En la actualidad, el número de agentes se redujo a 9,103 durante los últimos tres años con el exalcalde Eric Garcetti, predecesor de Bass.

Según el informe del jefe del LAPD, Michel Moore, el personal juramentado ha ido en declive, y, para afrontar la situación, la alcaldesa Bass planea aumentar la contratación y eliminar barreras de reclutamiento.

“Lo que vemos en el país, con el ejemplo de Seattle (Washington) es transformar a los departamentos de policía con miembros de la comunidad, especialistas en salud mental y psicólogos que intervengan en situaciones de crisis de seguridad y conectar a las personas con recursos de ayuda”, precisó Alé-Ferlito. “Ese modelo es mucho más efectivo que más policías en las calles”.

Criticó, además, que más del 50% del presupuesto de Los Ángeles se destina anualmente a la policía.

“Con más policías solamente se está poniendo un curita sobre las heridas, en lugar de hacer una transformación concreta y poner los recursos en la gente sin hogar, en las familias y personas que están combatiendo problemas de drogadicción y de salud mental. Si la alcaldesa quiere invertir en soluciones a largo plazo, no debe gastar más dinero en un departamento [LAPD] que ataca a nuestra comunidad y no es la solución [para la seguridad]”.

Según el reporte “El papel de la enfermedad mental en los encuentros fatales con las fuerzas del orden”, uno de cada cuatro encuentros fatales con la policía acaba con la vida de una persona con una enfermedad mental grave.

A este ritmo, -añade el informe- el riesgo de morir durante un incidente policial es 16 veces mayor para las personas con enfermedades mentales no tratadas que para otros civiles a los que los agentes se acercan o detienen.

No creen en las fuerzas del orden

Michelle Xai, activista del Revolution Club de Los Ángeles comentó a La Opinión que los planes de la alcaldesa Bass “son otro ejemplo claro de que los demócratas no tienen una solución real ante el problema de los asesinatos de gente latina y afroamericana, por parte de la policía”.

“Todo lo que pueden hacer es contratar más policías”, dijo. “El pueblo debe entender que no debemos poner nuestras esperanzas de seguridad en una fuerza policiaca que, aunque se mire que tenga el mismo color de piel que nosotros, no van a respetarnos, mucho menos a protegernos como lo vimos en 2020 con los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Andrés Guardado”.

En el mismo sentido se expresó Cliff Smith, miembro de la Coalición para el Control Comunitario de la Policía.

“Tienen 9,000 policías y todavía quieren mil más…, creo que hay demasiados lugares donde los recursos deberían ser invertidos”, dijo Smith a La Opinión. “Por ejemplo, en programas para los jóvenes, servicios mentales, servicios para personas mayores, espacios verdes, parques, baches en las calles; hay cosas más importantes que deberían ser prioridad”.

El activista señaló que, por otra parte, “poco o casi nada” se ha hecho para responsabilizar a los policías que hacen uso de la fuerza excesiva contra los ciudadanos.

“No procesarlos criminalmente envía un mensaje escalofriante de que casi nada se ha hecho para responsabilizarlos cuando matan a una persona”, afirmó.

LAPD un trabajo “carísimo”

Por su parte, Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización El Rescate, defensora de los derechos de los inmigrantes, opinó que se esperaría que, con la fuerza laboral que tiene el LAPD, se esperaría que los índices de criminalidad fueran mucho menores, “dado que tenemos un departamento de policía carísimo para los contribuyentes”.

Hasta el 8 de marzo de este año, los índices de criminalidad específicos en cuanto al número de asesinatos y violencia relacionada con el uso de armas disminuyó 26.3%.

Entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2022 se cometieron 95 homicidios, y en el mismo periodo de este año 70, según datos del sistema Compstat del LAPD.

En 2021 hubo 397 asesinatos, la cifra más alta en los últimos 14 años y en 2022 hubo 382 homicidios.

“Seguimos viendo una mejora en nuestros números de delitos violentos, específicamente en la violencia con disparos”, dijo el jefe de policía Michel Moore a la Comisión de Policía de Los Ángeles en su reunión del 28 de febrero.

No obstante, entre el 11 de febrero de este año y el 8 de abril, la cifra de asesinatos en la ciudad se disparó de 13 a 23, es decir un incremento del 79.6%

“Las cifras del presupuesto de la ciudad que manejan en la policía se cuentan en billones, pero por otro lado hay que ser ecuánimes y objetivos, porque, a pesar de las restricciones para el acceso a las armas de fuego en manos de ciudadanos es muy fácil obtenerlas”, dijo Sanabria.

“Se consiguen como si fueran golosinas que compras en cualquier tienda y ahí están los resultados de tantos fallecimientos”, subrayó.