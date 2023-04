Suspenden a un sheriff y dos de sus empleados en Oklahoma por comentar sobre linchamientos racistas

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, pidió a cuatro funcionarios de la oficina del Sheriff del condado de McCurtain que renuncien, después de que fueron grabados en un audio filtrado que los mostraba a discutiendo el asesinato de reporteros locales y el linchamiento de personas afroamericanas.

“Simplemente no hay lugar para una retórica tan odiosa en el estado de Oklahoma, especialmente por parte de aquellos que sirven para representar a la comunidad a través de sus respectivas oficinas”, dijo Stitt en un comunicado, según The Associated Press y otros medios. “No me quedaré de brazos cruzados mientras esto sucede”.

La declaración del gobernador republicano de Oklahoma se produjo en respuesta a la publicación de grabaciones de audio por McCurtain Gazette-News, un periódico impreso local que dijo que grabó los comentarios en una reunión pública.

La Asociación de Sheriffs de Oklahoma, un grupo de membresía que brinda capacitación y apoyo, dijo el martes que su junta votó para suspender a Clardy, Manning y Hendrix de la asociación.

Las grabaciones incluyen las voces del alguacil del condado de McCurtain, Kevin Clardy, el comisionado Mark Jennings, la investigadora del alguacil, Alicia Manning, y el administrador de la cárcel, Larry Hendrix.

El audio capturado por la grabadora parece incluir a los funcionarios discutiendo sobre cuerpos quemados que se desmoronan, sicarios que conocían y linchamientos.

Según una transcripción de las grabaciones, Jennings parece decir que “en el pasado” alguien podría tomar a “un maldito tipo negro y patearle el trasero y arrojarlo a la celda”, dijo.

“Llévalos a Mud Creek y cuélgalos con una maldita cuerda. Pero ya no puedes hacer eso. Ellos tienen más derechos que nosotros”, agregó Jennings.

En otro audio, supuestamente se escucha a Clardy y Jennings discutiendo planes para matar periodistas.

El lunes, la oficina del Sheriff del condado de McCurtain publicó una larga declaración en Facebook en la que decía que las grabaciones se obtuvieron ilegalmente y podrían haber sido alteradas. Se pueden presentar cargos por delitos graves por el caso, agregó la oficina del alguacil.

Docenas de manifestantes asistieron a una reunión de la comisión del condado de McCurtain el lunes por la mañana, incluido el alcalde de Idabel, Craig Young, según KOSU, para pedir una investigación. La ciudad de Idabel, que se encuentra a casi 200 millas al sureste de la ciudad de Oklahoma, es la sede del condado de McCurtain.

Young y otros pidieron la renuncia de los funcionarios a quienes se escuchó hablar en las grabaciones.

“Escuchen, la historia que escucharon, no representa al condado de McCurtain. Tenemos buena gente en el condado de McCurtain. Si fuéramos tan racistas, no habría un grupo tan diverso aquí”, dijo Young, según KOSU.

La oficina del fiscal general del estado y el FBI han confirmado a medios locales que están investigando el caso.

