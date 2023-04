Temporada de impuestos: 5 tips de último minuto si todavía no haces tu declaración al IRS

Este martes es el último día para que miles de estadounidenses presenten sus declaraciones de impuestos o soliciten una prórroga para evitar pagar multas.

Si aún no la has presentado, estos 5 tips te serán de mucha utilidad para saber qué puedes hacer en estas últimas horas y cuáles podrían ser las consecuencias si decides no presentar tu declaración.

1.- ¿Este martes es la única fecha límite sin excepciones?

Para la mayoría de los contribuyentes este martes 18 de abril es la fecha límite para presentar su declaración o solicitar una prórroga.

Sin embargo, hay algunas excepciones para quienes viven en áreas afectadas por tormentas y otros desastres meteorológicos naturales el año pasado.

Para revisar si estas excepciones aplican en tu caso, puedes mirar la lista en el sitio del IRS.

2.- Si quiero solicitar una prórroga, ¿cómo lo hago?

Los individuos pueden solicitar una extensión en línea completando el Formulario 4868 utilizando la herramienta “Free File” del IRS.

Es necesario enviar el formulario en línea o imprimirlo y enviarlo por correo a la dirección del IRS de su estado, asegurándose de que esté sellado con fecha límite del 18 de abril.

Una vez presentada la extensión, el contribuyente tiene hasta el 16 de octubre de 2023 para declarar sus impuestos.

Hay pros y contras de solicitar una extensión. Entre los beneficios se encuentra que se puede dar a los contribuyentes más tiempo para revisar a fondo una declaración y aprovechar los beneficios fiscales, como varias deducciones y créditos disponibles para ayudar a reducir la responsabilidad.

También ayuda a evitar una multa por no presentar, un 5% adicional por mes sobre el monto impago, que puede sumar hasta el 25% de los impuestos adeudados.

3.- ¿Qué pasa si no puedo pagar mis impuestos?

El IRS ofrece algunos planes de pago a las personas que no pueden pagar la cantidad total de impuestos que deben.

Para solicitar un plan de pago, adjunte un Formulario 9465 Solicitud de acuerdo de pago a plazos a su declaración, con la que se pide al IRS que establezca un plan de pago mensual.

Cuanto más pague antes del 18 de abril, menos intereses y multas deberá pagar más adelante.

4.- ¿Si no presento mi declaración a tiempo ya no tendré mi reembolso?

Si espera recibir un reembolso este año y solicita una extensión, no recibirá ese dinero hasta que haya presentado su declaración.

Cuanto antes presente la solicitud, antes recibirá su reembolso.

La mayoría de los contribuyentes normalmente pueden esperar recibir un reembolso. Para muchas familias, el dinero puede ser sustancial.

Casi las tres cuartas partes de los contribuyentes recibieron un reembolso de impuestos en 2022, con un pago promedio de alrededor de $3,176 dólares, frente a los $2800 de 2021.

5.- ¿Cómo hacer para recibir mi reembolso lo antes posible?

Para recibir un reembolso dentro de los 21 días posteriores a la presentación, el IRS ha advertido que debe presentar su declaración electrónicamente, asegurarse de que sea precisa y solicitar recibir el reembolso mediante depósito directo.

Sin embargo, algunas declaraciones pueden requerir una “revisión adicional” y demorar más en procesarse si el IRS identifica algún error o si hay una sospecha de robo o fraude.

