Temporada de impuestos 2023: qué pasa si no presentó mi declaración

Los días siguen y la fecha límite para hacer los impuestos se acerca; si todavía no lo haces y te preguntas qué pasa si no presento mi declaración de impuestos, prepárate, porque la respuesta te va a pegar en el bolsillo.

Este 18 de abril es la fecha límite que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) fijó para que la mayoría de los contribuyentes envíen su declaración de impuestos y hagan el pago que les corresponda.

A menos que seas parte de los estados que tiene condados con declaraciones de emergencia y que obtuvieron extensiones de la fecha límite para octubre próximo, tienes solo unos cuantos días para enviar tu declaración de impuestos.

La primera recomendación es que si crees que no vas a lograr enviar tu declaración a tiempo, solicites una extensión al IRS.

Qué pasa si no presentó mi declaración de impuestos al IRS

Lo primero que debes saber es que los contribuyentes que no hayan presentado su declaración de impuestos hasta la fecha límite del 18 de abril, recibirán una multa de parte del IRS.

Esa multa se calculará con un equivalente de un porcentaje de los impuestos que no fueron pagados en tiempo, antes de la fecha límite de abril.

Pero el IRS también calcula la multa con base en el tiempo que un contribuyente atrasado se tarda en presentar su declaración de impuestos y en pagar el adeudo que le corresponde.

De acuerdo con la información proporcionada por el mismo IRS, para la multa se calcula un equivalente al 5% de los impuestos que no se pagaron por cada mes de retraso que el contribuyente acumule hasta que haga su declaración de impuestos.

El IRS detalló en su sitio web que las multas que se aplican a los contribuyentes atrasados no pueden ser mayores al 25% del monto total de la deuda.

Como se ajustan las multas por no declarar y por no pagar impuestos

El IRS considera multas por dos motivos: no hacer la declaración de impuestos en tiempo y por no pagar impuestos dentro de la fecha límite que la oficina federal fija.

De acuerdo con las reglas del IRS, si en el mismo mes se junta a un contribuyente multas por no enviar la declaración y por no pagar impuestos, entonces la primera multa se reduce por el monto de la segunda.

Esto significa que el IRS establecerá una multa combinada equivalente al 5% del adeudo para cada mes, en cada declaración se tenga retraso.

Sin embargo, el cobro de una multa no es la única sanción que el IRS puede poner a un contribuyente que no pagó o que no envió su declaración de impuestos, pues también tiene facultades para cobrar intereses sobre multas no pagadas.

